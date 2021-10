Palagreen Arona chiude come centro vaccinale: la campagna proseguirà a Oleggio Castello

Dal 3 novembre

Nella sede della Pro Oleggio.

Dal 3 novembre il centro vaccinale per il territorio dell'aronese aprirà nella sede della Pro Oleggio a Oleggio Castello, che ha messo a disposizione la propria struttura in seguito alla chiusura del Palagreen di Arona, che avverrà a fine mese.

L'annuncio del sindaco Marco Cairo

"La dirigenza dell'Asl era alla ricerca di locali idonei a continuare la vaccinazione ed immediatamente la PRO ha risposto con la cessione in comodato gratuito per tutto il tempo necessario.

La storia della medicina ci ricorda l'efficacia delle vaccinazioni per il superamento di terribili epidemie ed oggi grazie ancora all' immunizzazione stiamo finalmente uscendo dall'incubo pandemico. Siamo in una fase importante per la notevole percentuale di copertura vaccinale della popolazione, ma abbiamo ancora un percorso da terminare. L'obiettivo è completare il ciclo vaccinale per chi vorrà e mettere in sicurezza quanti necessiteranno della terza dose.

"IL VACCINO SALVA LA VITA" è il messaggio della nuova campagna degli Ordini dei Medici Nazionale per promuovere la vaccinazione contro il Covid 19. La notizia che riempie d'orgoglio la comunità oleggese è la grandissima disponibilità della Pro Oleggio a cui va il nostro Grazie".