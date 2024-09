Palio di Mercurago: domani una festa per non far morire la tradizione

I volontari dell'oratorio di Mercurago sono decisi a fare tutto ciò che è nelle loro possibilità per evitare di perdere la tradizione del Palio di Mercurago. Domani è in programma una festa pensata soprattutto per le nuove generazioni.

Una tradizione che prosegue da 22 anni

I volontari di Mercurago ce la metteranno tutta per salvare la tradizione del mitico Palio della frazione. Quest’anno, a causa della mancanza delle forze necessarie all’organizzazione, la storica manifestazione non avrà luogo. Ma i volontari dell’oratorio San Giorgio sono decisi a far sì che questa sia l’unica eccezione in un percorso virtuoso che ha visto la tradizione del Palio “moderno” prosperare ininterrottamente da 22 anni a questa parte.

I volontari lavorano già all'edizione 2025

"Quest’anno il Palio salta - dice Gianluca Del Re, tra gli storici organizzatori della manifestazione - ma siamo decisi a non darci per vinti. I preparativi per il prossimo Palio del 2025 sono già in corso e questa domenica, il 15 settembre, organizzeremo comunque una bellissima Festa dei Rioni di Mercurago, per rinfrescare a tutti la memoria".

Il programma della Festa nella frazione

La manifestazione inizierà con una messa alle 10, seguita alle 12.30 da una pizzata a offerta libera e tra le 14.15 e le 14.30 dalla partenza dei giochi a squadre. «Sorteggeremo i bambini e i ragazzi che parteciperanno - dice Del Re - in modo da formare cinque squadre corrispondenti ai nostri Rioni: Americana San Rocc, Campagna, Culumbera, Piaza Riaa e Tri Punt. Le squadre saranno miste tra rioni e i giochi ricorderanno in qualche modo quelli che caratterizzano solitamente il Palio».In caso di maltempo la Festa sarà rimandata invece al 22 settembre. Per info e prenotazioni 388.9331782 (solo pomeriggio o Whatsapp) e 0322.242220 (solo mattina).