Parto in auto a Castelletto: benvenuto Federico

Lieto evento

Questa notte.

Una bella notizia arriva da Castelletto: il piccolo Federico ha fretta di nascere e la mamma non fa in tempo ad arrivare in ospedale.

Benvenuto Federico

A castelletto l’ambulanza medicalizzata del 118 di Arona è intervenuto su una donna che aveva appena partorito il proprio bimbo, Federico, a bordo della sua auto.

Come precisato dal papà il piccolo è nato tra le mani dei genitori a bordo dell'auto di famiglia parcheggiata lato strada. “In seguito abbiamo chiamato l'ambulanza, con il personale che ci ha assistito e accompagnato all'ospedale”.