Paruzzaro in festa per la Madonna del Rosario

La comunità di Paruzzaro ha rinnovato la propria devozione alla Madonna del Rosario domenica 8 ottobre.

La celebrazione

Durante la messa delle 10, alla presenza di numerosi bambini, il parroco ha dato inizio all’anno catechistico.

Le catechiste presenti si sono disposte davanti all’altare per ricevere il mandato che le vedrà impegnate a seguire i ragazzi nel cammino di fede, preparandoli a ricevere i sacramenti.

Tutte hanno accettato l’incarico impegnandosi a partecipare attivamente alla vita della comunità, nutrendosi della Parola, della preghiera e dell’Eucaristia.

Nel pomeriggio, dopo i Vespri solenni celebrati dal parroco don Marcello Vandoni coadiuvato da don Luigi Guglielmetti di Gargallo, si è svolta la tradizionale processione con la statua della Madonna Pellegrina, gentilmente concessa dal Rione San Grato.

Tanti i fedeli in corteo seguiti dai rappresentanti delle confraternite S.S. Sacramento e Santo Rosario di Paruzzaro, San Giovanni Battista di Bolzano Novarese, Beata Vergine del Carmelo e Lourdes di Borgomanero, Pia Unione del Transito di San Giuseppe di Biella Riva, S.S. Sacramento di Gargallo, S.S. Trinità e Santa Croce di Graglia, S.S.

Sacramento di Somma Lombardo e Confraternita Morte di Vigevano che, con le loro vesti tipiche, esibendo vessilli e labari, hanno reso ancora più suggestiva la cerimonia.

La banda musicale “La Cavagliese” ha accompagnato la processione lungo le vie del paese adornate dai residenti con fiori e piante, in segno di devozione. La processione è poi terminata in parrocchia dove il parroco ha impartito ai

fedeli la benedizione eucaristica. La priore della locale confraternita Silvana Tadini, presenti il parroco e il

sindaco Mauro Julita, ha consegnato al rappresentante di ciascuna delle confraternite intervenute una pergamena di ringraziamento a ricordo della giornata di preghiera vissuta insieme.

Al termine, la festa è proseguita in oratorio con il rinfresco offerto dalla Confraternita di Paruzzaro, la castagnata organizzata dalla Pro Loco Paruzzaro e l’incanto delle offerte battuto dal simpatico Matteo Gattoni.