Passaggio del Giro d’Italia ad Arona sabato: percorso e orari

Sabato 20 maggio 2023 la Città di Arona sarà interessata dal passaggio della 106^ edizione del Giro d’Italia e della 5^ edizione del Giro E-bike.

Il percorso

La competizione ciclistica percorrerà le strade cittadine entrando da Via Sempione in direzione da Meina verso Arona, proseguirà in Via Cantoni, Via Berrini, Corso Liberazione, Via Matteotti, Corso Repubblica e terminerà in Viale Baracca - direzione da Arona verso Castelletto Sopra Ticino - come da cartina.

Le vie interessate saranno interdette al traffico dalle ore 12.45 alle ore 17. Si segnalano possibili difficoltà di circolazione anche nelle altre vie della Città.

Il personale incaricato al presidio delle transenne fornirà le necessarie informazioni in merito ai percorsi alternativi.