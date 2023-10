Patto anti-inflazione: tutti i negozi e supermercati nel novarese con beni super-scontati

Il Governo e trentadue associazioni di imprese hanno siglato il patto anti-inflazione. L'accordo prevede la vendita a prezzi ribassati di una serie di prodotti alimentari di base e di largo consumo.

A sancirlo da una parte Confesercenti, Confcommercio e Federdistribuzione per le imprese e dall'altra la Premier Giorgia Meloni, il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso e Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Patto anti-inflazione: come funziona

Come spiegato dal nostro portale nazionale News Prima, il patto anti-inflazione riguarda un impegno a scontare del 10% prodotti alimentari e beni di prima necessità.

Secondo quanto previsto dal patto, da ottobre a dicembre 2023 una serie di prodotti compariranno sugli scaffali con sconti decisi dagli aderenti tesi ad aiutare le famiglie a risparmiare tra i cento e i 150 euro. A causa dei recenti aumenti dei prezzi, infatti, oggi i cittadini sborsano in media 400 euro in più per fare la spesa rispetto agli anni passati.

Date e aderenti

Dovrebbero aderirvi circa 25 mila punti vendita, in tutta Italia, per una durata di tre mesi: dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023.

I prodotti scontati dal patto anti-inflazione, oggetto di una campagna di pubblicità progresso promessa dalla presidenza del Consiglio, saranno muniti di un apposito “bollino tricolore anti inflazione”.

L'acquisto a prezzi ribassati potrà avvenire presso le imprese che hanno sottoscritto il patto. Tra queste vi sono centinaia di piccole attività di vendita al dettaglio, oltre a diverse catene di supermercati e discount.

Esselunga, Conad, Carrefour, Pam, Lidl, Tigre, Famila e Decò applicheranno gli sconti nei loro punti vendita, che sono più di 25mila. Tra le aziende si sono rese disponibili Barilla, Lavazza, Mutti, Ferrero e Nestlé.

Quali prodotti

I prodotti che verranno scontati saranno pasta, carne, passata di pomodoro, zucchero, latte, uova, riso, sale, farina, cereali, saponi, detergenti, pannolini, farmaci di largo consumo.

Frutta e verdura, al momento, non rientrano tra gli alimenti a prezzi calmierati a causa della crisi del settore agricolo (provocata anche dalla crisi climatica). Le promozioni di questi prodotti, tuttavia, potranno essere periodiche e su scala locale.

La Premier Giorgia Meloni alla fine chiarisce:

"Se l’esperimento funzionerà bene lavoreremo tutti quanti per prolungare questa iniziativa".

Il protocollo si basa sulla buona volontà di produttori, distributori ed esercenti. Se un solo componente dell’intera filiera venisse meno all’impegno e alzasse il prezzo nel proprio passaggio del prodotto, lo sconto finale sarebbe vanificato.

Anche per questo motivo la Presidente del Consiglio sottolinea l'aspetto della sperimentazione: solo a gennaio, infatti, si potrà valutare se effettivamente i cittadini ne abbiano beneficiato.

Negozi della provincia di Novara con beni a prezzi shock nei prossimi tre mesi

Qui di seguito, in base alla nota diramata dal Mimit (Ministero delle Imprese e del Made In Italy), ecco quali saranno negozi e supermercati della provincia di Novara che prenderanno parte al patto anti-inflazione e che per i prossimi tre mesi avranno beni a prezzi scontati.