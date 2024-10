Pazienti senza medico della mutua nell'aronese: le vaccinazioni si faranno al Cap

La campagna di vaccinazione antinfluenzale nell’Asl Novara è iniziata lunedì 7 ottobre e proseguirà fino alla fine di dicembre 2024.

I dettagli

Ai cittadini dei Comuni, nei quali vi è una significativa presenza di assistiti senza medico di medicina generale, la vaccinazione antinfluenzale sarà somministrata da personale dell’Asl Novara negli ambulatori già istituiti con il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) e al CAP (Centro di Assistenza Primaria) del Presidio Sanitario Territoriale di Arona in via San Carlo 11.

I vaccini per questi pazienti non saranno pertanto disponibili, né in Farmacia né dal Medico di famiglia ma saranno acquisiti, stoccati e somministrati direttamente dall’Asl Novara.

Saranno fornite a breve informazioni in merito alle modalità di esecuzione della vaccinazione (giorni, orari, eventuale prenotazione).

La campagna di vaccinazione durerà per alcuni mesi, pertanto le persone potranno rivolgersi agli ambulatori nell’arco del tempo e non concentrarsi nei primi giorni; trattandosi di patologie tipiche dei periodi di clima freddo, è comunque opportuno non ritardare oltre misura la somministrazione del vaccino.

Potranno essere vaccinati tutti i cittadini appartenenti alle classi di età e alle categorie previste dalle disposizioni nazionali (over 60, bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, persone sotto i 60 anni affette da una delle patologie indicate nella circolare ministeriale, personale sanitario, donne in gravidanza e nel post partum, ospiti di Rsa, famigliari di soggetti ad alto rischio, addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo, donatori di sangue e personale che per motivi di lavoro è in contatto con animali).