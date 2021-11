Per gli operatori sanitari del territorio novarese la terza dose si può fare in farmacia: ecco in quali

Per gli operatori sanitari che operano nelle strutture pubbliche e private piemontesi si è aperta già mercoledì 17 novembre la possibilità di effettuare la terza dose del vaccino nelle farmacie. L'unico requisito è che abbiano completato il percorso vaccinale da almeno 6 mesi.

Gli operatori sanitari impiegati in strutture pubbliche e private della Regione Piemonte, anche di età inferiore ai 60 anni, dal 17 novembre potranno effettuare la terza dose del vaccino (a patto che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi) nelle farmacie.

Ringraziamo le Farmacie – afferma Angelo Penna, Direttore Generale Asl Novara – per l’impegno e la collaborazione che continuano a mettere in campo dall’inizio della pandemia al fianco di tutto il sistema sanitario. Grazie alla loro distribuzione e presenza sul territorio sono infatti di grande utilità per proseguire e superare la battaglia contro il Covid.