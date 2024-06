Per la prima volta la Statua di San Carlo sarà visitabile di sera

Arrivano le aperture straordinarie serali della Statua di San Carlo ad Arona. Per la prima volta nella sua storia, il colosso di rame dedicato a San Carlo Borromeo, sarà eccezionalmente visitabile al calar del sole.

Per tutto il mese di luglio, agosto e fino al 05 settembre, ogni giovedì sera la Statua sarà aperta e visitabile dalle ore 18.30 fino alle 22.00, con un ricco programma di eventi. Un’occasione unica per ammirare il panorama di luci sul Lago Maggiore e per conoscere la storia del colosso, potendo anche ammirare la pionieristica tecnica di costruzione nelle ore più fresche della giornata.

Statua by night

Ad eccezione del 18 luglio e dell’8 agosto, quando sono in programma due appuntamenti musicali, tutti i giovedì sera sarà possibile visitare la Statua abbinando anche un aperitivo o un cocktail nel vicino ristorante Terrazza Paradiso.

Le proposte

soluzione aperitivo + visita: dalle ore 18.30 aperitivo alla Terrazza Paradiso e a seguire (ore 20.00) ingresso e visita guidata alla Statua (si raggiungerà il terrazzo panoramico e per chi lo vorrà, sarà possibile salire anche all’interno della Statua fino alla testa)

soluzione visita + cocktail: alle ore 21.00 ingresso e visita guidata alla Statua (si raggiungerà il terrazzo panoramico e per chi lo vorrà, sarà possibile salire anche all’interno della Statua fino alla testa*) e a seguire alle ore 22.00 cocktail alla Terrazza Paradiso

soluzione solo ingresso: per chi non desidera seguire la visita guidata e partecipare all’aperitivo, è possibile accedere liberamente alla Statua dalle ore 18.30 alle 20.00 (possibilità di raggiungere il terrazzo e di salire nella statua fino alla testa).

