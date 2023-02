Piazzale San Carlo: il parcheggio è un ritrovo per scambisti

Un senso di generale abbandono contraddistingue l'area sterrata di San Carlo. Collocata di fianco all'ex Istituto De Filippi, oggi chiuso da anni, si collega a un sentiero boschivo e appartiene a una società di Milano.

Parcheggio sterrato di San Carlo

Una lunga fila di bottiglie di plastica fa brutta mostra di sé, così come alcuni rifiuti presenti nell’area. Nemmeno il cartello, che riporta il divieto di scarico di immondizia in una proprietà privata, viene rispettato dai soliti incivili. E la zona subisce il destino di tanti altri scenari naturali del territorio, lontani dalle abitazioni e prossimi ad aree verdi, in cui lo scarico di rifiuti non viene individuato da occhi indiscreti. Lo spiazzo ospita poi dei bagni che riportano un cartello dal messaggio particolare "Bagni privati chiusi al pubblico per periodo Covid".

A quanto pare poi l'area, di sera, soprattutto nel weekend, ma in estate anche durante la settimana, diventa teatro di scambi di coppia, episodi di esibizionismo, voyeurismo e sesso veloce. Chi frequenta la zona di notte sottolinea che i bagni fino a qualche anno fa erano illuminati, mentre adesso non più. In generale l'intera area è sprovvista di luci. Il legame con gli ambienti degli scambisti viene confermato in alcuni siti Internet e forum, come www.annunci69.it, noto fra gli appassionati di "car sex". Con tale espressione, letteralmente "sesso in macchina", s'intende l'incontro casuale, fugace e furtivo i cui preamboli e a volte il cui consumo dei rapporti avvengono con le persone sulle loro automobili in un parcheggio.

Arona, sempre su queste guide online viene poi individuata come meta per simili incontri anche per quanto riguardo la passeggiata di corso Europa, come aveva documentato il Giornale di Arona qualche anno fa. La presenza di scambisti è stata segnalata in passato anche in piazzale Aldo Moro.