Pierina Zancato di Borgo Ticino ha festeggiato 100 anni

Pierina Zancato ha festeggiato l’importante traguardo in compagnia dei parenti, del parroco don Alberto Franzosi e del sindaco del suo paese, Alessandro Marchese. Lo scorso 3 luglio i famigliari della donna si sono trovati al ristorante da Cimilin per aiutarla a soffiare su una torta che idealmente aveva ben 100 candeline.

Pierina Zancato

Originaria del Veneto, la donna si trasferì con tutta la famiglia prima nel Torinese e poi a Borgo Ticino nell’ormai lontano 1951. La zona dove abitava in Veneto aveva sofferto particolarmente a causa della guerra e sulle rive del Ticino Pierina trovò il necessario per un nuovo inizio. «Proprio nel 1951 si sposò con il suo Vittorio - dicono i famigliari - e dal loro amore sono nati tre figli. Lui ha lavorato prima come addetto all’asfaltatura delle strade e poi come operaio alla Fonderia Sibilia. Lei invece si è sempre occupata dei figli e della casa. La loro è stata una famiglia come quelle di una volta, fatta di persone semplici e legate alle abitudini della tradizione. La passione più grande di Pierina? Senza dubbio il suo giardino e le sue galline. Tuttora abita al primo piano della sua casa, ma ogni giorno - cascasse il mondo - scende in giardino per spaccare la legna, “raccogliere le uova e cavare l’erba”, come ama sempre dire lei».

A festeggiare il compleanno centenario insieme alla donna sono ora i figli Erminia, Maria Angela e Giovanni, insieme alle rispettive famiglie, i sei nipoti e i 5 pronipoti, a cui Pierina è estremamente legata.