Pipex Italia rinnova il parco giochi in Rocca ad Arona

Il parco era già stato realizzato interamente da loro nel 2011.

Le parole del vicesindaco Alberto Gusmeroli

"Ho conosciuto nel 2011 il Dott. Luigi Cuzzolin e sua moglie Dott.ssa Raffaella Poggio quando ero alla ricerca di fondi in denaro o in beni per riaprire la Rocca Borromeo. Loro operano nel settore dell’acciaio con impresa con sede ad Arona e avevo chiesto se potevano aiutarci a sponsorizzare il Parco giochi in Rocca. Visionato il Progetto aderirono immediatamente. Il Parco giochi fu interamente realizzato dalla loro azienda Pipex Italia.

Ora dopo dodici anni necessitava di opere importanti di manutenzione e sostituzione.

Sono tornato a “bussare” alla loro porta ed entusiasticamente hanno deciso di aiutare la città.

Ora il Parco giochi della Rocca è tornato nuovo ed efficiente.

Ad Arona abbiamo “tante fortune” tra cui quella di avere tante persone che aiutano la città in tantissimi modi, oggi grazie a Zluigi e Raffaella per il Parco della Rocca, ma negli anni sono state centinaia e centinaia le persone che hanno aiutato il miglioramento di parti della città o offrendo beni/servizi alla comunità".