Piroscafo Piemonte, la più antica nave a vapore d'Italia: al via i lavori di ammodernamento

Sottosegretario Morelli: “Investiti 3milioni e 800mila euro per la valorizzazione della più antica nave a vapore d’Italia”.

Al via i lavori

Ieri, 10 ottobre 2023, presso i cantieri di Arona è stata effettuata la consegna ufficiale della nave all'appaltatore. Casa del Motore srl è la società aggiudicataria della gara relativa ai lavori di refitting dello storico piroscafo in servizio sul lago Maggiore.

Classe 1904, il Piemonte è un'elegante imbarcazione con propulsione a pale, costruita dai cantieri Escher Wyss di Zurigo ed è la più antica nave a vapore d'Italia ancora in esercizio.

Le attività riguarderanno la sostituzione delle caldaie con altre strutture a maggiore efficienza, il rifacimento di tutti gli impianti nonché il rinnovo degli arredi interni.

Il tutto si concluderà in un arco temporale di circa 18 mesi.

"Lo avevamo già annunciato in occasione del recupero del Piroscafo Patria sul lago di Como lo scorso giugno: la valorizzazione del patrimonio storico e culturale costituito dalla flotta di Navigazione Laghi rappresenta per il Governo una priorità da mettere a disposizione di tutto il territorio.

Grazie all’impegno del Ministro Salvini - commenta il Sottosegretario alla Presidenza dei Ministri sen. Alessandro Morelli – è stato possibile reinvestire gli utili di bilancio 2022 dell’Ente Navigazione Laghi programmando questo importante investimento: parliamo di circa 3milioni e 800mila €uro di risorse destinate al piroscafo. Sarà ora

fondamentale monitorare con attenzione l'avanzamento delle attività e la cura nel loro svolgimento per garantire in tempi concordai e certi il ritorno in servizio del piroscafo in piena efficienza così da restituirlo al territorio ancora più bello".