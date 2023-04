Più treni da Milano ad Arona domenica 30 e lunedì primo maggio

Domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio, il servizio sulla linea Milano Porta Garibaldi-Gallarate-Arona sarà potenziato con l’aggiunta di due corse straordinarie. Un'occasione in più per organizzare una gita fuori porta in occasione del ponte festivo, nonostante le previsioni meteo non siano delle migliori.

Due treni in più

Il primo treno partirà da Milano Porta Garibaldi alle ore 16:46 e arriverà a Arona alle ore 17:54. Effettuerà le fermate di: Rho Fiera, Busto Arsizio FS, Gallarate, Casorate Sempione, Somma Lombardo, Vergiate, Sesto Calende, Dormelletto.

Il secondo treno partirà da Arona alle ore 18:06 e arriverà a Milano Porta Garibaldi alle ore 19:14. Effettuerà le fermate di: Dormelletto, Sesto Calende, Vergiate, Somma Lombardo, Casorate Sempione, Gallarate, Busto Arsizio FS, Rho Fiera.

Sarà un weekend lungo piovoso

Il treno può essere un buon modo per spostarsi in questo weekend lungo in cui è previsto il ritorno della pioggia, che porterà con sé anche un calo delle temperature, su Novarese e Vco. Quello in arrivo sarà quindi un fine settimana di festa caratterizzato dal maltempo. Nel corso di domenica 30 aprile un'area di bassa pressione sul Nord Italia determinerà un aumento delle nubi con cieli molto nuvolosi o coperti ovunque e piogge diffuse specie a ridosso dei rilievi, a carattere più intermittente sulle pianure orientali. Il tempo si manterrà piuttosto perturbato anche nella giornata festiva di lunedì primo maggio con ulteriori piogge e rovesci anche persistenti soprattutto a ridosso dell'arco alpino e sul Vco.