Plesso scolastico di Comignago, lavori in corso dopo il boom di iscrizioni

A Comignago le scuole nido, infanzia e primaria sono tutte nello stesso plesso scolastico che in queste settimane è oggetto di lavori in corso.

Lavori in corso alle scuole di Comignago dopo il boom di iscrizioni

«Registriamo un buon incremento di iscrizioni ai nostri plessi di scuola d'infanzia e primaria anche da altri paese del territorio, faremo in modo di non elevare i costi dei servizi». A dirlo è il sindaco Daniele Potenza, il quale annuncia la programmazione che non si ferma in estate e si prepara all'anno formativo 2024-2025. «Il nostro paese è tornato a essere appetibile da famiglie giovani - continua Potenza - era una sfida che abbiamo intrapreso a inizio mandato iniziando a lavorare con impegno dal primo giorno conoscendo anche la lentezza della burocrazia. Non capita in tutti i paesi di avere un vero polo scolastico con 3 ordini di grado ubicati in un unico grande edificio, a Comignago accade e la qualità dei luoghi in cui si formano i nostri bambini è sempre stato al primo punto nella nostra agenda amministrativa. Possiamo dire senza falsa modestia che al momento i nostri sono perfetti dal punto di vista strutturale, dobbiamo solo ultimare la copertura della mensa che necessita di manutenzione, occorre rinforzare una guaina. Certo non sono azioni convenienti né sotto il profilo finanziario né del consenso perché non si vedono. Ma prevengono criticità che possono peggiorare nel tempo e mettere in difficoltà la sicurezza di alunni e insegnanti».