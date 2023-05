Polemica ad Arona: "Uffici comunali devono essere aperti senza appuntamento"

"L'accesso agli uffici comunali va riaperto al pubblico senza appuntamento" è stata questa la richiesta del gruppo consigliare Arona Domani presentata come interrogazione nell'ultimo consiglio comunale cittadino.

Polemica di Arona Domani

I maggiori disagi, secondo gli scriventi, sarebbero stati riscontrati all'ufficio anagrafe: "Va bene l’accesso telefonico e on line, per chi è in grado e ha gli strumenti per farlo, ma è necessario prevedere anche un accesso libero e diretto. E’ assurdo che si arrivi all’ufficio per consegnare documenti o chiedere un appuntamento e viene detto di mandare una pec o di telefonare per prendere un appuntamento. Persone anziane, disabili, stranieri hanno spesso difficoltà sia a telefonare che a inviare mail e difficilmente dispongono di una pec".

A rispondere alla consigliera Carla Torelli, che aveva anche parlato di <porte chiuse> in comune per i cittadini, è stata l'assessore Monia Mazza: "Grazie a questa interpellanza colgo l'occasione per ringraziare tutti gli operatori e dipendenti del comune che hanno svolto anche durante il covid il proprio lavoro sempre con professionalità e sorriso.

Entrando nel merito, in comune non ci sono porte chiuse e gli sportelli sono aperti tutte le mattine e anche il giovedì nel pomeriggio. Per i servizi demografici è previsto l'appuntamento già prima del covid perché la procedura del rilascio delle carte elettroniche è più lunga: nei comuni medio grandi è sempre così.

Le tempistiche variano in base ai periodi dell'anno e non superano i 15 giorni: vengono comunque evase più celermente le richieste urgenti. Anche per il rilascio di certificazioni si è scelto di dare appuntamenti. Sottolineo che per la maggior parte dei certificati è possibile scaricarli gratuitamente da casa in qualunqhe momento. L'utente che si presenta in comune senza appuntamento riceve informazioni se poi manifesta un'urgenza motivata si cerca di trovare soluzioni immediate. L'ufficio di stato civile invece è aperto negli orari di ufficio anche il sabato mattina e senza appuntamento. Anche lo sportello donna prima del covid era già su appuntamento. Ci sono servizi con colloqui di almeno un'ora quindi è davvero difficile pensare a un accesso libero: ciò creerebbe lunghe attese. Questa interrogazione non è stata gradita dagli uffici che mirano solo al miglioramento del servizio che offrono: in questo modo sono state eliminate code, tempi di attesa e privacy dei singoli cittadini".

I consiglieri di Arona Domani commentano però successivamente, le risposte ottenute in consiglio: "I cittadini non ne possono più. Gli sportelli devono essere aperti tutti i giorni, senza necessità di appuntamento. È un servizio importante per i cittadini che deve essere ripristinato al più presto come altri Comuni hanno già fatto. All'interrogazione presentata dalla minoranza in consiglio, l'assessore, senza conoscere le difficoltà che incontrano in particolare gli anziani e i residenti delle frazioni, ha risposto che "L'utenza è favorevole". A quale utenza si riferisce? E' mai stata l'assessore all'ingresso del comune per rendersi conto di ciò che succede ogni mattina? Ci sono anche le persone e i cittadini con difficoltà ad usare mezzi informatici e che chiedono semplicemente un servizio a loro dovuto. A questo punto valuteremo la possibilità di organizzare un banchetto per raccogliere le firme, come da più parti ci è stato richiesto".