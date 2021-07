Pombia in lutto per la presidente del Covest Elena Strohmenger

Pombia in lutto per la scomparsa della storica presidente del Covest, Elena Strohmenger.

Per la comunità di Pombia e per tutto il circondario oggi è il giorno del lutto e del cordoglio per la scomparsa di una donna estremamente conosciuta e amata. E' stato celebrato proprio oggi, nella chiesa del paese, il funerale di Elena Strohmenger, la storica presidente del Covest, che ha avuto anche un passato in Amministrazione come vicesindaca. Lascia il marito Giuseppe, i figli Nicola (attuale vicesindaco di Pombia) e Thomas e gli amati nipoti Leo e Linda.

Una combattente per i diritti della sua comunità

Il nome di Elena Strohmenger è associato indissolubilmente a quello del Covest, il Comitato dei Comuni che a partire dalla fine degli anni '90 hanno iniziato a interrogarsi sugli effetti negativi dello sviluppo di Malpensa. Come presidente del Covest, Strohmenger ha lottato a lungo con Sea e con le autorità aeroportuali per vedere riconosciuti i diritti delle comunità piemontesi limitrofe a Malpensa. Ha studiato da vicino i dati particolarmente complessi che riguardano l'inquinamento ambientale e acustico provocato dallo scalo e ha condotto un'instancabile opera di collaborazione e consulenza con le Amministrazioni del territorio e con la Provincia. Memorabili le sue battaglie contro l'apertura della terza pista e per il riconoscimento del diritto dei Comuni piemontesi di partecipare ai tavoli tecnici con le autorità aeroportuali.