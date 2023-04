Ponte di Pasqua: oltre 230mila passeggeri sui battelli della Navigazione Laghi

Sono numeri importanti quelli che Navigazione Laghi ha registrato sui propri mezzi in termini di passeggeri e veicoli per il ponte di Pasqua.

I dati

Oltre 230mila persone hanno usufruito del servizio pubblico di linea sui tre grandi laghi d’Italia, e i veicoli imbarcati dall’azienda che fa capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati circa 12.400.

“Siamo molto soddisfatti” dichiara il Gestore Governativo Donato Liguori “fin dalla mia nomina l’assillo che ho avvertito è stato quello di abbracciare la sfida della destagionalizzazione per far vivere i nostri meravigliosi laghi lungo tutto il corso dell’anno.

Oggi raccogliamo i frutti di un lavoro importante fatto di sinergia e collaborazione con tutto il territorio.

Sento dunque di ringraziare tutto il personale aziendale ed in particolare i direttori di esercizio dei laghi di Como, Garda e Maggiore che hanno sempre messo in campo il massimo impegno senza mai far mancare il proprio contributo in termini di idee e operatività”.