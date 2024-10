Pranzo sociale per l'Avis Lesa

Riuscitissimo pranzo sociale dell'Avis di Lesa presso la sede del gruppo alpini Villa Lesa.

Pranzo sociale Avis

98 i commensali tra cui oltre 25 giovani. Al mattino 35 donazioni di sangue, 2 controlli e 3 preselezioni.

Si è trattata dell'ultima domenica del 2024 dedicata ai donatori iscritti alla Sezione Lesa, che ha chiuso l'annata con oltre 140 prestazioni effettuate e una tendenza in costante crescita di anno in anno. A pranzo poi in Valle dell'Erno con lo squisito menù preparato dagli Alpini di Villa Lesa.

Ospiti: Don Simone Dall'Ara Parroco di Lesa, il Sindaco di Lesa Luca Bona, i rappresentanti dell'Avis Provinciale e una delegazione dell'Avis Arona con il Presidente Cesare Moriggia. Insomma una bellissima giornata per ribadire ancora una volta l'importanza di donare agli altri un bene così prezioso come il sangue.