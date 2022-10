Presentata la mappa della Riserva naturale del Bosco Solivo

Presentata nei giorni scorsi a Borgo Ticino la mappa della Riserva naturale del Bosco Solivo, preparata in collaborazione dall'Ente parco, dall'Atl e dal fotografo borgoticinese Emanuele Terazzi.

Borgo Ticino ha ospitato nei giorni scorsi la presentazione ufficiale della mappa aggiornata della Riserva naturale del Bosco Solivo. Il lavoro è stato portato a termine dall’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e stampata dall’Atl Novara. A collaborare per la realizzazione della mappa il volontario borgoticinese Emanuele Terazzi il quale, durante l’evento, ha esposto il progetto e ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito per la sua riuscita.

“Continua la promozione del nostro Parco del Bosco Solivo. Una mappa che nella sua semplicità raccoglie tutti gli aspetti naturalistici, storici, sportivi della riserva, a portata di tutti gli amanti della natura. Il ringraziamento principale va all'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore per aver sostenuto l'iniziativa e per la disponibilità dimostrata dalla neo presidente, l'avvocato Erika Vallera. Un sentito ringraziamento al Presidente della Provincia di Novara, Federico Binatti, per l'attenzione che riserva ai territori della provincia”. Sarà possibile trovare le copie della mappa sulla Riserva naturale di Bosco Solivo di Borgo Ticino nelle sedi e nei luoghi dell’Ente Parco, presso il Comune e nella biblioteca civica del paese.