Presidente nazionale della Lega Navale Italiana in visita a Meina

Accoglienza festosa per il presidente nazionale della Lni, ammiraglio di squadra Donato Marzano che sabato 17 giugno si è recato in visita alla sezione aronese del sodalizio, dove accompagnato dalla presidente Carla Casero e da altri soci ha potuto apprezzare la sede bella e funzionale di corso Europa con il nuovo pontile inaugurato nel 2021 e 41 posti barca, con le due imbarcazioni Hansa 303 e l’installazione speciale per l’imbarco di persone con disabilità.

La visita

Insieme a lui anche il responsabile Comunicazione e Promozione Michele Valente e il delegato regionale per il Piemonte e la valle D’Aosta Piero Ferrozzi. Molto apprezzata dall’ammiraglio è stata la presentazione che, a seguire, la presidente Casero ha fatto delle molteplici attività che caratterizzano la vivace sezione presente sul territorio da ben 47 anni e affiliata Fiv dal 1981. Con il numero considerevole di 367 soci e 22 istruttori equiparati, infatti, la sezione di Arona di Lni si pone come importante risorsa per il territorio, con corsi su derive e cabinati, in supporto a eventi di rilievo come la traversata Arona Angera o l’esibizione delle Frecce Tricolore, senza contare l’organizzazione di eventi di avvicinamento alla vela come Vele d’Aprile, la partecipazione alla Giornata dello Sport e le attività con le scuole, con uno sguardo anche ai progetti futuri.

