Presidio dei lavoratori di Villa Cristina a Nebbiuno

Le lavoratrici e i Lavoratori di Villa Cristina Gruppo Orpea alla luce dell'assemblea unitaria dei dipendenti hanno votato all'unanimità dei presenti di manifestare il proprio dissenso in un presidio che si terrà il giorno 13 marzo 23 alle ore 10,30 presso i cancelli della Clinica di Nebbiuno.

Le motivazioni

"In attesa della riorganizzazione della rete riabilitativa delle strutture Psichiatriche della regione Piemonte i lavoratori di Villa Cristina rivendicano condizioni di lavoro più consone e delle condizioni economiche in particolare per gli infermieri in linea con il mercato dei professionisti sanitari del territorio.

Inoltre, tutte le figure professionali addetti all'assistenza e personale di supporto chiedono di superare i gravosi ritmi e carichi di lavoro che sono aumentati per l'effetto del passaggio

contrattuale da 38 ore settimanali a 36 ore settimanali pro capite, generando nei fatti una riduzione di 104 ore lavorate annue per singolo lavoratore.

Al termine del presidio le OO SS e le RSA sono convocati al tavolo di contrattazione per l'armonizzazione dei CCNNLL previsto alle ore 11, 00 sempre presso la Clinica con la presenza della Direzione Locale e la Direzione Regionale del Gruppo Orpea".

Antonio Dellera

Segretario CISL FP del Piemonte O.