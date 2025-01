Prima conferenza del 2025 della giunta Gusmeroli: "Ecco i progetti per il 2025"

I progetti in cantiere per il 2025. Intorno a questo importante riferimento si è articolata la conferenza di inizio anno della giunta comunale di Arona che si è svolta venerdì nell'Aula Magna del Comune. È stato il Sindaco, On. Alberto Gusmeroli ad aprire l’incontro con la stampa soffermandosi sulle opere più significative e sul futuro della sua città.

Le parole di Gusmeroli

"Ringrazio innanzitutto la mia squadra che lavora ogni giorno per la nostra città, confermo ancora una volta il grande valore dei consiglieri con deleghe e incarichi di rilievo e che si adoperano costantemente a fianco degli assessori. Sicuramente la volontà dell'amministrazione è quella di proporre eventi sempre nuovi, Arona dev'essere sempre un passo avanti, con appuntamenti in tutte le zone della città e frazioni, per tutti i gusti e per tutte le età. Quindi una piccola rivoluzione! Dal punto di vista turistico, cerchiamo di aumentare quello stanziale, per cercare di 'trattenere' il turismo ad Arona, rendendo ancora di più la nostra città come punto di riferimento degli eventi anche per i Comuni limitrofi, perché sia come Distretto Turistico dei Laghi che del Commercio si ragiona per territori più ampi. Un grazie anche a Proloco, Ascom e Croce Rossa e tutte le associazioni Aronesi.

Nell'ambito della polizia locale: da alcuni mesi stiamo studiando un grande cambiamento per i parcheggi, c'è l'intenzione di far diventare piazzale Aldo Moro a pagamento al sabato e domenica, esentando i residenti. Attualmente quattro vigili stanno facendo un corso ad Alessandria per ottenere la qualifica totale, è in corso un aumento dei controlli con le telecamere che ci ha permesso di intervenire in alcuni casi con opere di prevenzione, ma anche successivamente agli accadimenti.

Stiamo aumentando l'illuminazione in alcune zone perché la sicurezza implica anche questo. Valutando inoltre i momenti di picco massimo della viabilità (primavera e autunno), vogliamo intervenire

sugli ingorghi della domenica pomeriggio. Nell'ambito dei lavori pubblici procederemo con la realizzazione del parcheggio di via Torino, la palestra andrà in gara a fine gennaio e ci auspichiamo che vedrà la luce tra settembre ed ottobre 2025, con la riqualifica di tutta quell'aerea. In veste di Deputato inoltre, ci è stato concesso di inserire nella manovra di bilancio un finanziamento di 150 mila euro per il territorio di competenza, pertanto abbiamo deciso di destinate 50mila euro per la realizzazione di un parco giochi a Novara, 50 mila euro a Macugnaga e 50mila per Arona così suddivisi: 10mila euro per il progetto dei sentieri che vogliamo realizzare con il CAI di Arona e 40mila euro per sistemare il piccolo campetto da calcio sotto la Parrocchia di Mercurago rendendolo fruibile a tutti.

Non dimentichiamo che a gennaio 2026 partiremo con il rifacimento di corso Cavour ma le sfide e i miglioramenti sono e saranno costanti nel tempo".

Poi l'assessore Marina Grassani

A seguire, la Vicesindaco, nonché Assessore al Welfare e alle Pari Opportunità, Marina Grassani ha illustrato i progetti in corso: "Nell'ambito degli asili nido, per l’anno 2025/26, si è proceduto all'inserimento di due bambini in più dei 60 autorizzati. Poiché la normativa ci consente di arrivare a 66 bambini totali, sarà possibile un ulteriore incremento futuro, previo interventi strutturali e acquisto di arredi e complementi.

Nell'area anziani è stato avviato lo "sportello di facilitazione digitale", mentre al Centro Incontro si è proceduto all'incremento corso di ginnastica dolce mediante l'aumento di due turni in fascia mattutina.

Nell'ambito della disabilità si è incrementato il progetto "week end di autonomia" presso la Casa del Cuore, in favore degli utenti con disabilità del Centro diurno e del CAD, passati da quindicinali a settimanali, prolungamento di orario e inserimento di educatore, e la stesura di un nuovo documento che mira a gestire i bisogni della persona con disabilità, in caso di improvvisa necessità, per mancanza del cargever.

Per i minori e le famiglie è stato avviato il progetto “Promozione della genitorialità positiva" per attività rivolte ai minori e famiglie rientranti nel target di cui al bando, con interventi attraverso i seguenti servizi: educativa domiciliare e/o territoriale, gruppi con i genitori e/o con i minori, vicinanza solidale tra famiglie, partenariato con i servizi educativi e la scuola.

Grazie ad un finanziamento aggiuntivo si realizzeranno interventi di inclusione sociale per valorizzare le risorse presenti nei territori per garantire la partecipazione gratuita, ai minori, anche di famiglie con progetti educativi familiari, e la socialità tramite la fruizione di attività di carattere sportivo, artistico, musicale, culturale, ricreativo e spirituale.

Nel mese di novembre scorso, grazie all’Associazione Aief (Associazione Italiana Educatori Finanziari) si è svolto presso il Comune di Arona un corso di educazione finanziaria, a titolo gratuito, per l’acquisizione di competenze finanziarie di gestione quotidiana, rivolto ai beneficiari di assegno di inclusione (ADI) e altri utenti, fruitori dei Servi Socio Assistenziali appartenenti al Comune di Arona e Comuni Convenzionati, con i seguenti obiettivi: la partecipazione attiva alla vita comunitaria, acquisizione competenze inerenti alla gestione della propria quotidianità, promuovere l’instaurarsi di scambi relazionali, creare un’occasione di socialità, consolidare e potenziare il lavoro di rete".

In ambito adulti, diversamente giovani e sociale, proseguiranno "Le domeniche al Palagreen" fra ballo e aggregazione che fin da subito hanno riscontrato grande successo.

In ambito delle Pari Opportunità proseguiranno i progetti con le scolaresche per favorire la cultura del rispetto reciproco.

Monia Mazza

A prendere la parola subito dopo è stata l'Assessore al Bilancio, al Commercio, Tributi e Protezione Civile, Monica Mazza: "Lunedì 13 gennaio approveremo in consiglio comunale il DUP e il bilancio previsionale per gli anni 2025-27. Il bilancio del Comune di Arona è un bilancio sano, in attivo, con una buona cassa, con una costante riduzione dell'indebitamento. Imu e Tari non subiranno aumenti e l'Irpef verrà mantenuta allo 0.8%, con soglia di esenzione a 12.500 euro. C'è inoltre la volontà costante da parte di questa amministrazione di gestire al meglio le spese correnti, garantire i servizi essenziali e potenziarli, senza apportare alcuna modifica alle tariffe per le famiglie con difficoltà economiche (mi riferisco a mensa, scuolabus, persone diversamente abili, assistenza agli

anziani e nido). Si tratta dunque di un bilancio pensato per una città sempre più sostenibile e inclusiva, che punta alla crescita economia, al benessere dei cittadini, con nuove infrastrutture, valorizzando il patrimonio culturale e storico della città. Nell’ultimo consiglio abbiamo approvato il Paesc, il Patto dei Sindaci che si occuperà del Piano d’Azione per l’energia sostenibile, e il PEBA, per l’eliminazione delle barriere architettoniche per un’Arona accessibile in ogni luogo a tutti i cittadini e i turisti. Sul tema dell'urbanistica è fin fase di elaborazione il Piano Paesaggistico Regionale realizzato d’intesa con il Ministero dei Beni Culturali e Turismo, e la Regione Piemonte, al fine di proteggere e valorizzare il territorio circostante. Arona è inoltre capofila del Distretto Diffuso del Commercio del Lago Maggiore costituito con Protocollo d’Intesa che andremo a rinnovare nei prossimi giorni insieme ai Comuni di Dormelletto, Belgirate, Lesa, Meina,

Stresa e la Confcommercio Alto Piemonte di Novara; un progetto che ha portato al nostro territorio un contributo regionale per un importo complessivo di 357.500,00 euro con un bando dedicato alle micro e piccole imprese del commercio. Per Arona le imprese beneficiarie risultano 29, per un totale di circa 114.000,00 euro di contributi ottenuti.

Proseguiremo con la promozione e la tutela dell’economia locale, garantendo sempre il sostegno alle attività di nuova apertura, alla riqualificazione di quelle chiuse da sei mesi e all’imprenditoria giovanile con il “bando contributi giovani imprenditori". Ricordiamo in ultimo, ma non meno importante, il rinnovo della convenzione con la Protezione Civile per le attività svolte sul nostro territorio dai volontari dell’AIB e dalle Aquile e l'ampliamento della sede di Montrigiasco".

Monica D'Alessandro, Assessore all'Educazione e alla Conoscenza, Spazio Pubblico e Beni Comuni, ha poi esposto i progetti in cantiere per il 2025: "Per i centri estivi riconfermeremo i contributi alle famiglie anche per l'anno in corso, pari al 30% (anziché del 20% dell' anno precedente ), le dodici settimane (anziché sei), con una fascia di età tra i 6 e i 14 anni. Per il servizio di pre e post scuola, come detto nell'ultimo consiglio comunale, modificheremo l'atto di indirizzo per le tariffe dell'anno scolastico 2025-2026, valutando dei criteri che non graveranno sulla comunità e volti ad una tutela delle fasce più deboli.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione degli edifici scolastici alla scuola Anna Frank abbiamo proceduto con l'adeguamento sismico, il rifacimento della copertura, la posa di pannelli fotovoltaici. I nuovi infissi sono appena stati ultimati e prossimamente procederemo con la verniciatura interna. Alla Nicotera invece, è stato affidato l'appalto per la sostituzione di una ventina di serramenti, la cui posa è programmata nel periodo estivo.

Per la delega allo spazio pubblico e bene comune abbiamo: in via Vittorio Veneto il posizionamento delle aiuole sul marciapiede e un piccolo spazio verde con panchine e impianto d'irrigazione, in via XX Settembre abbiamo avviato la piantumazione del verde con l'aggiunta dell'impianto d'irrigazione. Abbiamo inoltre sostituito le piante malate e non curabili per preservare l'ambiente e, a breve, inizieremo con le potature.

Proprio per preservare il nostro ambiente, abbiamo aumentato i cestini, potenziato la pulizia delle strade, anche con l'utilizzo dell'aspirotto, creato delle isolette ecologiche anche nella frazioni, per sensibilizzare maggiormente un'adeguata raccolta differenziata. Per l'attenzione alle famiglie di persone mancate alla vita, le supportiamo e le sosteniamo costantemente, cercando di trovare soluzioni anche per esigenze particolari. Rimane alta l'attenzione ai luoghi sacri, con lo svolgimento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria".

Alessandra Marchesi, Assessore allo Sport, Cultura e Turismo ha evidenziato:

"Il 2025 si prospetta ricco di novità e di energia per la nostra città. Ormai è chiaro e palese, dopo il successo del primo Capodanno al lago, che il nostro obiettivo principale è portare iniziative di qualità anche nei mesi meno frequentati, come gennaio e novembre, rendendo Arona una destinazione viva e vibrante tutto l’anno. Non vogliamo più pensare ad Arona come una città legata a un turismo limitato a periodi specifici, ma come un luogo capace di attrarre visitatori in ogni momento.

Un altro aspetto fondamentale sarà la distribuzione degli eventi non solo nei weekend, quando Arona è già molto frequentata, ma anche nei giorni infrasettimanali, per valorizzare ogni opportunità e migliorare l'esperienza di chi visita e vive la città. Arona è ricca di spazi, e vogliamo valorizzarli tutti, abbracciando nuove aree e coinvolgendo davvero tutte le attività commerciali. Non sarà più solo Piazza del Popolo a essere protagonista, ma ogni angolo della città avrà la sua parte, creando opportunità per tutte le attività, dai negozi ai ristoranti, cominciando dal Lungolago Nassiryia fino a Corso Europa, ma anche la Rocca e le frazioni.

Per darvi qualche anticipazione, presto Arona si vestirà di colori con installazioni artistiche che regaleranno alla città una nuova veste contemporanea, capace di sorprendere cittadini e turisti. Ci saranno anche eventi sportivi mai visti prima qui e pensati soprattutto per coinvolgere non solo gli appassionati, ma per trasformare Arona in un vero e proprio palcoscenico outdoor.

Per l’estate, abbiamo in serbo una super novità al posto dei tradizionali fuochi d’artificio.

Sarà un evento spettacolare, innovativo e sostenibile, capace di incantare grandi e piccoli, con un format che farà parlare di noi ben oltre i confini cittadini. Arona Insieme on stage, dopo il grande successo della prima edizione, avrà sicuramente un ruolo in primo piano con tante migliorie e sorprese.

Anche il Natale e il periodo delle festività sarà completamente rivisitato: nuovi allestimenti, una città più luminosa e accogliente che saprà immergere tutti nella magia delle feste con atmosfere uniche e un programma di appuntamenti da non perdere.

Tutto questo sarà pensato per aumentare l’attrattività turistica della nostra città, puntando su eventi di qualità che possano farci distinguere come destinazione dinamica e innovativa.

Parallelamente, lavoreremo per migliorare l’esperienza di chi sceglie di vivere Arona a piedi o in bici: dalla sistemazione della ciclabile fino ai sentieri del Colle di San Carlo, vogliamo che ogni angolo del nostro territorio sia facilmente accessibile e valorizzato.

Siamo pronti a trasformare Arona, puntando sulla collaborazione tra associazioni e realtà cittadine, in cui personalmente credo molto. Grazie alla genuina contaminazione di idee e al contributo di tutti, faremo del 2025 un anno indimenticabile per la nostra città".

Davide Casazza, Assessore alla Conservazione e Valorizzazione dei Beni Storici, ha invece spiegato: "Con i primi mesi del 2025 vedranno l’inizio di molti lavori sui monumenti: per esempio in primavera all’edicola di Mercurago inizieranno i lavori di restauro del timpano e della struttura architettonica, dove sono presenti ancora tracce di alcune iconografie significative del territorio. Inoltre, non appena riceveremo la conferma dalla Sovrintendenza, partiremo con i lavori per il restauro del monumento partigiano all’interno del cimitero di Arona che verrà ultimato per aprile 2025. Si sta poi lavorando per il rifacimento del percorso Felice Cavallotti, con l’obiettivo di dare una nuova linfa ad un percorso culturale e storico della nostra città. Procederemo inoltre con la ristrutturazione del lavatoio di Mercurago dopo aver ascoltato le volontà dei residenti e proseguiranno inoltre i lavori di valorizzazione della Rocca Borromea. Sempre in questi mesi si cercherà di raccogliere più occasioni possibili per la partecipazione a bandi sull’innovazione tecnologica. Per la delega al personale, nei primi mesi si avvieranno le assunzioni necessarie per la piena funzionalità dell’ente, in base ovviamente alla capacità del Comune"