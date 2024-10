Primi 120 giorni dell'amministrazione Gusmeroli

Conferenza stampa dei primi 120 giorni di mandato questa mattina, lunedì 15 ottobre 2024, da parte del sindaco di Arona Alberto Gusmeroli e della sua giunta.

Le parole del primo cittadino

"In quattro mesi abbiamo fatto veramente tanto e stiamo seminando tantissimo. Ora inizia il lavoro di prevenzione con la pulizia del Vevera, abbiamo in calendario asfaltature, lavori da fare nelle scuole durante la pausa natalizia, un incontro a Mercurago per presentare i vari progetti sul lavatoio, nuove telecamere per implementare la sicurezza. Inoltre posso dire che, una volta avviato l'iter per la nuova tensostruttura che sarà realizzata in zona palazzetto in uso alle associazioni sportive, questa potrà vedere la luce entro novembre 2025".

Ciascun assessore ha fatto poi il punto su quanto realizzato e sui progetti futuri. L'assessore Monia Mazza ha annunciato il lancio dei bandi per la Nautica, il Cit e il Lido. L'assessore Marchesi sta invece lavorando, tra le altre cose, al primo Capodanno in piazza e ai concerti di Natale e Capodanno. Nonché al Caffè letterario in biblioteca.

L'assessore alla conservazione dei beni storici Davide Casazza ha anticipato un nuovo parco giochi in via Grigioni a Mercurago e la valorizzazione del percorso che porta alla statua del San Carlino, la statua lignea del 1630, tramite un intervento di restauro conservativo dell’antico porticato, delle facciate prospicenti sul cortiletto interno e della scala di accesso che porta alla Aula Magna ove è collocata la statua.

L'assessore Monica D'Alessandro ha illustrato i lavori di cura del verde che hanno reso più accogliente la città e che sono ancora in corso.

L'accensione delle luminarie è prevista il 23 novembre mentre la giunta ha dato appuntamento al 25 ottobre quando verrà consegnata la cittadinanza onoraria al noto autore musicale e televisivo Cristiano Minellono con molti ospiti vip attesi in città.