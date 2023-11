Primo mese di commissariamento per Arona: ecco i provvedimenti di Terribile

Il primo mese di attività del Commissario prefettizio, dott. Terribile, e del Sub Commissario prefettizio, dott. Moscatello, è stato caratterizzato da una fitta agenda di riunioni, appuntamenti e impegni istituzionali finalizzati a conoscere l’organizzazione comunale e le esigenze della comunità aronese, così da assicurare la piena continuità amministrativa e gestionale dell’Ente.

I dettagli

Tra i primi atti adottati, nei giorni successivi all’insediamento, si segnalano i decreti di conferma dei Dirigenti e del Comandante della Polizia locale, nonché l’effettuazione, alla presenza del Sindaco uscente, del Segretario Generale e del Revisore del conto, della verifica straordinaria di cassa.

Nelle settimane seguenti, il Commissario prefettizio e il Sub Commissario prefettizio hanno proceduto:

a) all’approvazione dell’intervento di messa in sicurezza in somma urgenza della parete rocciosa sovrastante la strada statale n. 33, la spiaggia delle Rocchette, la Nautica e via Cantoni, con le conseguenti variazioni urgenti di bilancio;

b) alla concessione in uso di un immobile di proprietà comunale e alla contestuale approvazione di un protocollo d'intesa tra il comune di Arona e la Cooperativa sociale Vedogiovane per realizzazione di progetti di "co-housing", a favore dei soggetti in situazioni di disagio abitativo;

c) all’approvazione e successiva sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Arona e l’associazione Pro Loco di Arona disciplinante la reciproca collaborazione in ambito turistico e culturale, per l’anno 2023. La convenzione indica gli eventi e le attività finalizzate alla valorizzazione del tessuto economico e turistico, alla promozione culturale e artistica, allo sport e ricreazione e tempo libero per l’anno 2023, nonché regolamenta le iniziative promosse e organizzate in occasione delle festività natalizie;

d) all’approvazione della permuta di terreni siti in via Dante n. 31, onde consentire la sistemazione catastale dei fondi sui quali insiste l’attuale Caserma dei Vigili del Fuoco; Parallelamente, i Commissari hanno preso parte a numerosi impegni istituzionali già programmati, tra i quali meritano di essere menzionati i seguenti:

a) l’inaugurazione del secondo ambulatorio sociale veterinario dell’Asl di Novara presso il presidio ospedaliero di Arona;

b) l’incontro sulla legalità organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi”, tenutosi il 20 ottobre;

c) la Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata del Demanio Idrico della Navigazione Interna nel corso della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024 e il bilancio pluriennale della suddetta Gestione Associata;

d) la commemorazione in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale del 4 novembre, con coordinamento degli aspetti organizzativi della cerimonia;

e) la celebrazione della Festa di San Carlo, tenutasi il 5 novembre.

Il Commissario prefettizio inoltre ha indetto e presieduto, in data 9 novembre, la riunione dei Sindaci dei comuni facenti parte del Bacino Territoriale Ottimale (B.T.O.) n. 5, chiamata ad eleggere il Sindaco delegato a rappresentare il Bacino Territoriale Omogeneo (B.T.O.) n. 5 all'interno dell'Autorità d'Ambito dell'ATO n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese".

Alcune precisazioni

Il Commissario prefettizio e il Sub Commissario prefettizio hanno dato espresso indirizzo agli uffici per il finanziamento del progetto di illuminazione del primo tratto di Via Grigioni sino al cimitero di Mercurago: ciò in ragione dell’esigenza di tutelare la sicurezza dei pedoni. Trattasi di iniziativa per la quale, a differenza di quanto affermato su alcuni social media, non è stata richiesta né sollecitata alcuna raccolta di firme alla cittadinanza.

Con riferimento alla presentazione del docufilm “Un altro domani - indagine sulla violenza nelle relazioni affettive” che si terrà nella giornata di martedì 14 novembre alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Comune di Arona, il Commissario prefettizio e il Sub Commissario prefettizio intendono precisare che tale evento è stato promosso e organizzato da una associazione locale, qual è la compagnia del cinema San Carlo, e non dalla Consulta femminile aronese, come erroneamente indicato in alcune locandine affisse nella città di Arona. Infatti, la Consulta Femminile Aronese, a seguito e per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale di Arona, è un organo non più in carica.