Priority Vax over 60 anche a Borgomanero, Arona, Fara Novarese e Trecate

Priority Vax, il “modello Novara” partito dal Salone Borsa di Novara e che proseguirà fino a domenica 27 giugno dalle 8.30 alle 13 verrà attuato da lunedì 28 giugno in tutta la Regione Piemonte.

Ecco le sedi

Gli ultrasessantenni potranno vaccinarsi senza prenotazione e con percorsi dedicati al fine di

incentivare le vaccinazioni per una fascia di popolazione particolarmente esposta ai rischi in caso di contagio.

La stessa modalità sarà attivata nel Centro Vaccinale Santa Croce di Borgomanero da venerdì 25 giugno con orario dalle 14 alle 18.

Da lunedì 28 giugno, sulla base delle disposizioni regionali, l’iniziativa sarà invece attiva nei diversi hub vaccinali gestiti dall’Asl No di:

- Arona: Palagreen, via Monte Zeda, 4;

- Borgomanero: Centro Santa Croce, via Nassirya, 2;

- Fara Novarese: Casa di cura “I Cedri”, largo Don Guanella, 1;

- Novara: Palaverdi, viale Verdi;

- Novara: Salone Borsa, piazza Martiri della Libertà;

- Trecate: Poliambulatorio, via Rugiada, 20;

Le modalità

Per accedere sarà necessario presentarsi al centro vaccinale senza prenotazione dalle 14.00 alle 18, orario considerato adeguato alla fascia di età sia per la possibilità degli utenti di essere accompagnati sia per consentire a chi è ancora in ambito lavorativo il distacco dal lavoro.

Le persone dovranno presentarsi al Centro Vaccinale munite di documento di identità o tessera sanitaria per essere indirizzati in una corsia separata rispetto agli altri soggetti da vaccinare.