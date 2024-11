Promessa mantenuta: "Il parcheggio di via Torino ad Arona sarà realtà"

E' di queste ore l'annuncio del sindaco di Arona Alberto Gusmeroli circa un nuovo parcheggio in città: quello alla rotonda tra via Torino, via Milano e via XX Settembre.

Le parole del primo cittadino

"Si tratta di un'operazione straordinaria che potevamo fare solo con squadra straordinaria. Abbiamo fatto tantissimi gazebi qua in campagna elettorale promettendo di realizzare questo parcheggio ora la promessa è diventata realtà - spiega il sindaco Gusmeroli - Oggi la giunta ha deliberato l'acquisizione del fabbricato fatiscente di via Torino e il suo abbattimento per la realizzazione di un parcheggio.

L'abbiamo acquisito con il parere favorevole del segretario comunale e dell'ufficio tecnico. Abbiamo poi fatto fare una perizia per vedere se il prezzo era corretto e lo era.

Quest'area darà parcheggi ai negozianti di via Xx settembre, di Corso Liberazione e di via Torino nonché ai residenti.

E' un cambiamento epocale della città, una vera rivoluzione. Ci abbiamo creduto fortemente e in 4 mesi abbiamo portato a casa il risultato".