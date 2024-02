Proposta di ascoltare il battito cardiaco del feto contro l'aborto, insorge l'ordine dei medici di Torino

Anche in Piemonte, nei mesi scorsi, sono state raccolte le firme per modificare la legge 194/1976 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”.

Proposta di ascoltare il battito cardiaco del feto contro l'aborto, insorge l'ordine dei medici

Anche nella nostra Regione si sta cercando di modificare la legge 194 che norma l'interruzione volontaria di gravidanza. Tra le proposte, quella di far vedere il feto a chi è intenzionato ad abortire, nel corso della visita che precede l'IVG.

Con questa proposta - spiegano dall'ordine dei medici di Torino - si vuole costringere il medico che effettua la visita che precede l’interruzione volontaria di gravidanza a far vedere il feto alla donna intenzionata ad abortire e a rilevare e farle ascoltare il battito cardiaco tramite un’ecografia Doppler.

"E' contrario ai principi di etica medica"

È un’iniziativa che ci preoccupa molto - continuano dal capoluogo piemontese - sia dal punto di vista etico e deontologico, sia dal punto di vista scientifico. Il codice di deontologia medica, infatti, in ben quattro diversi articoli (4, 6, 13 e 16) vieta al medico di prescrivere ed eseguire indagini o trattamenti la cui indicazione non abbia fondamento scientifico e motivazione clinica. Quindi effettuare questa indagine, del tutto inappropriata, sarebbe contrario ai principi di etica medica.

"Potenziale danno per il feto"

Altrettanto, se non più inquietante è l’aspetto scientifico per il potenziale danno che ne potrebbe ricevere il feto. L’unico modo per auscultare il battito cardiaco fetale nel primo trimestre di gravidanza - periodo a cui si riferisce la proposta - è l’utilizzo degli ultrasuoni sfruttando l’effetto Doppler: è ben documentato che gli ultrasuoni in generale, ed il Doppler in particolare, se immessi nei tessuti (in questo caso nel cuore del feto), determinano un aumento della temperatura che potrebbe danneggiare l’organo nella sua delicata fase di formazione.

Per questo motivo la procedura che permette di sentire il battito cardiaco è largamente sconsigliata nel primo trimestre di gravidanza dalle società scientifiche tra cui l’AIUM, American Institute of Ultrasound in Medicine, e l’ISUOG, International Society of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, che raccomandano entrambe di non utilizzare questa metodica prima delle 10 settimane di età gestazionale, metà del terzo mese (https://www.aium.org/ resources/official-statements/ view/prudent-use-and-safety- of-diagnostic-ultrasound-in- pregnancy; https://obgyn.onlinelibrary. wiley.com/doi/10.1002/uog. 23610).

"La modifica imporrebbe al medico di violare gli obblighi deontologici"