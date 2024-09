"Puliamo il mondo" nelle spiagge di Lesa grazie a "Gli amici del Lago"

Sabato si è tenuta l'iniziativa "Puliamo il mondo" sulle spiagge della Foce dell'Erno, del Castellaccio e della Madonna di Campagna a Lesa.

Iniziativa

Come già certificato dal rapporto dell'A.R.P.A. Piemonte di qualche mese fa, durante l'iniziativa di sabato, "Gli Amici del Lago" hanno confermato che l'acqua è molto pulita, praticamente in condizioni ottimali; lo stesso dicasi per le nostre spiagge, sebbene nel rastrellamento della ghiaia ancora permanga la presenza di mozziconi di sigaretta e di diversi micro-frammenti di plastica quasi invisibili la cui dispersione nelle acque nel suolo, da sempre rappresenta un pericolo per l'ambiente a livello globale. Nelle foto, i rifiuti ingombranti ritrovati nello smantellamento di una sorta di accampamento in prossimità di un canneto.

Come riferisce il Sindaco Luca Bona "non occorre adagiarsi su questi lusinghieri dati ma bisogna proseguire e protendere al miglioramento. Quel che fin qui è stato ottenuto è avvenuto grazie all'incremento del 20% in 3 anni degli investimenti in pulizia e controllo delle spiagge (+10% di sopralluoghi da parte della Polizia Locale). Previsto un nuovo regolamento comunale per le spiagge e il rinnovo della collaborazione con la stessa Legambiente per la tenuta della pulizia nei fine settimana estivi. Va rivolto un sincero ringraziamento a Massimiliano Caligara, a Roberto Signorelli e ai loro volontari, da estendere anche ad Acqua Novara V.C.O. e a tutti coloro che frequentano spiagge e lago rispettandoli".