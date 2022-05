Quadri in vetrina per quindici giorni con Arte ad Arona

Cultura

Oltre 60 le opere realizzate dagli artisti di Arte ad Arona

Torna l'iniziativa dal titolo "Quadri in vetrina", promossa dall'associazione Arte ad Arona.

Arte ad Arona fa tappa nelle vetrine

E' in occasione dell'edizione straordinaria del Tredicino, che eccezionalmente quest'anno si sta svolgendo in città a partire da venerdì 13 maggio, che l'associazione Arte ad Arona torna a organizzare una delle sue tradizionali manifestazioni culturali. I quadri dell'associazione torneranno ad abbellire le vetrine di Arona e vi resteranno per quindici giorni.

Oltre 60 le opere esposte

Per la manifestazione, tradizionalmente programmata in concomitanza con la primavera, sono state utilizzate oltre 60 opere degli artisti dell'associazione, che saranno esposte in altrettante vetrine sparse per tutta la città.