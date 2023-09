Quali sono i 5 luoghi preferiti dagli utenti di Tripadvisor ad Arona?

Il noto sito statunitense fondato da Stephen Kaufer nel febbraio 2000, fornisce in automatico la classifica delle mete più votate dai fruitori: ogni recensione viene valutata dallo staff che giudica se è coerente alle linee guida del sito; in caso contrario non viene pubblicata. Con più di 830 milioni di recensioni e una media di 460 milioni di visitatori ogni mese, TripAdvisor è il più grande sito di viaggi sul web.

Qual è il luogo più bello e dunque con più valutazioni positive ad Arona?

Al numero uno c'è la Rocca Borromea con 661 recensioni di cui oltre la metà con giudizio "Eccellente" e l'altra metà con "molto buono". Tra queste citiamo: "Meno nota della Rocca di Angera, sua dirimpettaia, forse perché ad Arona rimangono solo dei ruderi. Sicuramente gode di uno splendido panorama ed il prato ben curato ed il parcheggio gratuito permettono una splendida passeggiata." E ancora: "Una vista magica che ti lascia senza parole. Un posto tranquillo in cui poter godere di una vista su Arona e su tutto il lago maggiore." "Un bellissimo posto. Ben curato e tenuto. Molto piacevole passeggiare con la famiglia; nel parco c'è anche un punto ristoro dove si mangia molto bene. Ci sono i resti della Rocca, molti punti panoramici, un grande prato verde, parco giochi: ho passato qui una piacevole domenica! Complimenti".

Poi se si cerca una delle pochissime recensioni negative, si resta a bocca aperta in quanto il giudizio è l'esatto opposto del 99% degli altri: "Non c'è niente da vedere, si visitano quattro ruderi in dieci minuti, non si può fare il pic-nic sui prati, c'è pochissimo parcheggio. Non perdeteci il vostro tempo."

Al secondo posto tra i luoghi più votati c'è "Il Lungolago di Arona" con 306 recensioni che si dividono in Eccellenti e Molto buone. Nessun giudizio "pessimo".

"Il Lago Maggiore è sicuramente l'attrazione principale di Arona. Dopo aver visitato il piccolo paese, non può mancare una bella passeggiata sul lungolago, magari mangiandosi un bel gelato". "Lo consiglio è un bel posto per una giornata da soli o in compagnia comodo con i parcheggi bella passeggiata sul lungolago".

Il luogo più recensito in assoluto di Arona è la Statua di San Carlo, che si colloca però al terzo posto tra i punti di interesse con il maggior numero di pareri positivi: delle 1044 recensioni ce ne sono 347 eccellenti, 457 molto buone, 193 nella media, 34 scarse e 13 pessime.

Tra quelle positive troviamo: "Bellissima esperienza. Già ammirare la scultura dalla sua base fa la sua impressione.. Questo personaggio enorme incute timore dall'alto della sua imponenza. Poi si sale fino alla terrazza da cui si può ammirare il panorama del lago Maggiore. Se non dà fastidio, si può salire attraverso una stretta scalafino alla testa della statua, che dà una certa emozione e permette la vista sul lago attraverso una stretta finestrella." - "Se si è in zona Arona una visita al San Carlone è obbligatoria, statua imponente peccato averla vista solo dall'esterno essendo di martedì la biglietteria era chiusa una buona scusa per ritornare nel bellissimo Lago Maggiore." - "Scoperta da poco questa imponente statua, ho voluto subito venire a vederla. Il viaggio è valso bene la visita, ottima cosa che si può fare il biglietto anche solo per salire alla terrazza, visto che la salita interna alla statua non è davvero per tutti". Mentre tra le pessime troviamo: "Siamo arrivati alle 18.15 per il traffico intenso e l’orario di chiusura è alle 18.30. Tuttavia abbiamo trovato tutto chiuso e le persone incaricate ci hanno detto che avevano chiuso prima perché c’era poca gente. Ma dopo di noi è ancora arrivato un pullman di francesi". E: "Il colosso è bello solo visto dall'esterno, la visita interna è superflua anche perché dalla terrazza si vede una panoramica possible vedere anche in altri punti della città. L'interno non è altro che una scalinata che sale sempre più verticale, stretta fino ad arrivare alla testa dove dagli occhi e dalle orecchie vedi ben poco: non vale il costo della gita".

Infine al quarto posto c'è "Il centro storico di Arona" e al quinto "La chiesa di Santa Marta" in piazza del Popolo.