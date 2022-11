Radio Village Network venerdì presenta le curiosità su Castelletto Ticino

Sarà una puntata speciale tutta dedicata a Castelletto quella che sarà trasmessa venerdì 25 novembre, in diretta dal locale Porto 11 dalla web radio Radio Village Network.

I dettagli

La puntata del fortunato format radiofonico “Quelli delle 7”, giunto ormai alla sua seconda stagione, avrà infatti al centro Castelletto e le curiosità ad essa legate. A partire dalle 19 e fino alle 20 lo speaker Marco Limbiati intervisterà il sindaco Massimo Stilo e darà voce ai rappresentanti dell’associazione culturale sarda Eleonora d’Arborea, presente ormai da decenni in paese. Ma l’ospite d’eccezione della puntata sarà il giornalista castellettese Manuel Bolla, che racconterà del periodo magico e straordinario in cui le prime trasmissioni della televisione commerciale furono registrate proprio a Castelletto e di come il primo embrione della futura Mediaset sia in qualche modo nato proprio da questa parte del Ticino. Per sintonizzarsi basta cercare su internet il nome dell’emittente o chiedere all’assistente vocale di sintonizzarsi su di essa.