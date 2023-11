Randi Ingerman, "Volevo togliermi la vita: ad Arona sono rinata"

Un'intervista molto sofferta quella che ha rilasciato la nota modella e attrice Randi Ingerman a Verissimo nella puntata di domenica 5 novembre 2023. Rivelando poi di abitare ad Arona, sul lago Maggiore.

Ospite su Canale 5

La modella, 55 anni, è stata tra gli ospiti della puntata di Verissimo trasmessa domenica 5 novembre. Randy ha affrontato il tema della salute mentale, spiegando di avere sofferto di depressione, stress post traumatico e crisi epilettiche dopo avere vissuto l'enorme dolore della morte del padre e del fratello.

"Mio padre ha avuto un infarto da cui si salvò, ma poi per un errore medico finì in coma. Mio fratello è morto di overdose, due anni dopo aver perso sua figlia all'età di nove mesi".

Parlando poi della sua malattia ha raccontato: "Ho iniziato a svenire. Mi svegliavo per terra. Ho cercato di fare finta di niente finché sono svenuta nel bagno turco e mi sono ustionata perché sono finita nel punto da cui esce il vapore. Ho subito due interventi per l'ustione di terzo grado. Soffrivo di stress post traumatico, ho lottato contro la depressione. Uscita dall'ospedale ho pensato di togliermi la vita. Te lo dico, sono arrivata a quel punto. Vi prego, chiedete aiuto, la salute mentale è tutto. Se uno non si sente bene, i figli, i cugini, gli amici devono aiutarlo. C'è speranza nella vita"

La nuova vita sul Lago Maggiore

“Sono rinata sul lago Maggiore, ad Arona sto benissimo, abito sul lungolago, ogni giorno mi affaccio dal balcone e vedo il lago. Qui sono stata ospite di una mia amica e ho trovato affetto e coccole. Ho lasciato Milano e sono venuta sul lago Maggiore. Ora vivo qui, medito, cammino, peccato che mangio troppi pasticcini in un locale sul lungolago dove ogni mattina faccio colazione. E ho trovato l’amore”.

Chi è Randi Ingerman

Randi Ingerman (Filadelfia, 13 novembre 1967) è una modella e attrice statunitense naturalizzata italiana. Dopo avere posato per alcuni cataloghi italiani e avere lavorato come attrice in alcune pellicole come Sotto il vestito niente 2 (1988) o Il grande inganno (1990) di Jack Nicholson, diventa molto popolare in Italia grazie a uno spot televisivo della vodka Keglevich del 1995.

In seguito a questa esperienza è protagonista di numerosi film (Svitati, Bastardi, Torno a vivere da solo) e fiction (Il ritorno di Sandokan, Fatima, Il tesoro di Damasco, Tutti gli uomini sono uguali, L'isola dei segreti - Korè), oltre che di numerose ospitate televisive. Dopo avere posato nuda nel 2004 per il calendario sexy della rivista Capital, nel 2006 arriva a partecipare al reality show La fattoria.