Rete Nondisolopane raccoglie aiuti per la popolazione ucraina ad Arona

Ecco come donare e sostenere la causa della popolazione ucraina vittima della guerra

Rete Nondisolopane ha organizzato una campagna di aiuti per la popolazione ucraina vittima dell'invasione russa.

Una delle iniziative più concretamente utili al sostegno della popolazione ucraina vittima della guerra è quella che è stata avviata dalla Rete Nondisolopane nei giorni scorsi. "Stiamo raccogliendo - scrivono gli operatori della Rete - generi alimentari a lunga conservazione, medicinali da banco (analgesici, antinfiammatori, antipiretici, garze, disinfettanti eccetera), prodotti per bambini (omogeneizzati, pannolini, eccetera), assorbenti da donna, coperte, lenzuola e biancheria, indumenti e vestiario (attualmente abbiamo già molti vestiti)"

Come partecipare

" Le donazioni possono essere consegnate presso la segreteria di Avis Arona, in via San Carlo, 3, lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, mercoledì dalle 10.30 alle 12.30. Alcune associazioni della nostra Rete hanno contatti diretti in Polonia e Ucraina e consegneranno le donazioni raccolte tramite i canali aperti alle persone bisognose. La struttura della Rete permette di coordinarsi con tutte le associazioni che ne fanno parte e collaborano con essa per non disperdere le energie. Siamo anche alla ricerca di alloggi e stanze da mettere a disposizione per l’accoglienza delle persone che scappano dalla guerra e arrivano sul nostro territorio. La Rete Nondisolopane è a disposizione per aiutare chi mettesse a disposizione gli alloggi, a livello burocratico e anche in un percorso di mediazione linguistica e culturale, oltre che di accompagnamento per i bambini che verranno ospitati".

I contatti per avere altre informazioni

Per poter prendere parte al progetto e sostenere i volontari della Rete Nondisolopane è possibile contattare gli organizzatori all'indirizzo e mail info@retenondisolopane.it, o chiamare il numero 393. 7316983.