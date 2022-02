Rfi Piemonte: annunciato sciopero del personale addetto alla circolazione

Sciopero

Ecco per quando è previsto lo sciopero dei lavoratori Rfi.

Possibili disagi per i pendolari in vista per la prossima settimana. Sono diverse le sigle sindacali che hanno proclamato uno sciopero di 24 ore.

Le segreterie regionali Piemonte dei sindacati FILT, FIT, UILT, UGL e FAST hanno proclamato uno sciopero del personale di Rete Ferroviaria Italiana addetto alla circolazione dalle ore 21.00 di mercoledì 23 febbraio alle ore 21.00 di giovedì 24 febbraio 2022.