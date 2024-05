Riapre il centro estivo a Castelletto: "Il posto giusto!"

“Il posto giusto!” per tutti i bambini e i ragazzi delle scuole dell’infanzia e primarie.

Centro estivo

Anche quest’anno, il Comune di Castelletto sopra Ticino aprirà il centro estivo per l'estate 2024, che si svolgerà dal 01 al 26 luglio 2024.

Lo slogan sarà “IL POSTO GIUSTO!” e le giornate saranno all’insegna dell’intrattenimento e del divertimento, con balli, giochi e laboratori creativi, grazie alla passione e all’energia che metteranno i nostri fantastici animatori.

Orari di apertura e luogo

Il centro estivo si terrà presso la Scuola dell’infanzia “Il Girotondo 2” e presso la Scuola Primaria “D. Sibilia” a Castelletto sopra Ticino e sarà aperto dalle ore 7:30 fino alle ore 17:30.

Il servizio è riservato ai bambini residenti e/o frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado di Castelletto Sopra Ticino nell'A.S. 2023/2024.

Tempi e modalità d’iscrizione

È obbligatoria l’iscrizione e dovrà pervenire tassativamente da lunedì 27 maggio fino alle ore 12.00 di venerdì 07 giugno 2024. Le iscrizioni che perverranno prima o dopo i termini sopra indicati non verranno prese in considerazione.

Il modulo, che potrà anche essere scaricato dal sito del Comune di Castelletto ( Centro estivo 2024 - Comune di Castelletto Sopra Ticino ), compilato e sottoscritto da entrambi i genitori dovrà essere trasmesso per via telematica, allegando copia di un documento di identità del dichiarante, all’ indirizzo protocollo@comune.castellettosopraticino.no.it o consegnato in forma cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune.

Per informazioni è possibile contattare l'ufficio Servizi Sociali allo 0331/971928.