Ricominciano i lavori di sistemazione di strade e marciapiedi ad Arona

L'assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli fa il punto dei prossimi lavori in città.

Le parole di Gusmeroli

"E' iniziata la riasfaltatura a carico di Snam rete gas di via per Dormelletto e la parte alta di via Cadorna

È in giunta e poi in gara il marciapiede di via Vittorio Veneto da via Monte Zeda a via Torino che verrà notevolmente abbellito con luci nuove e cespugli bassi e una zona panchine e aiuole tra via San Luigi e via Vittorio Veneto.

"Stiamo vedendo come realizzare entro settembre il marciapiede di via Torino (se a carico nostro o a carico di enti di servizi pubblici)ma comunque lo sistemiamo per allora.

🔸 - È iniziata la progettazione del marciapiede dalla fine della rampa di via Poli a dove lo ha realizzato Anas

🔸- Iniziamo a fine aprile il marciapiede di via fogliotti (lato a nord)

🔸- A giugno iniziamo il rifacimento del marciapiede di via Broggi come promesso ai residenti

🔸- Per ultimare il rifacimento di tutti i marciapiedi della città, iniziato tredici anni fa, ci manca un tratto di via general chinotto, il resto di via Vittorio Veneto, ma proprio in via Vittorio Veneto stiamo progettando le nuove fermate protette per i pullman scolastici.

🔸- Stiamo raccogliendo le segnalazioni per il piano asfaltature 2023 che comprenderà senz’altro il parcheggio dietro l’exConad in uno stato pietoso e altri pezzi di strade già segnalateci nei diversi quartieri e nelle frazioni".