Rifacimento della rotonda di via Sempione: a Varallo al via i lavori da domani

Il cantiere per il rifacimento del sistema fognario e di alcune delle strade di Varallo Pombia si sposta da domani, lunedì 6 novembre, sulla rotondina di via Sempione. Ecco i dettagli e le indicazioni dell'Amministrazione comunale.

Continuano i lavori a Varallo Pombia

E' con un dettagliato post sulla pagina Facebook del Comune che l'Amministrazione varalpombiese ha annunciato ai cittadini un'importante novità che riguarda i lavori in corso per le riasfaltature del nuovo collettore fognario e il rifacimento della rotatoria di via Sempione. Come già accaduto in passato, il sindaco Joshua Carlomagno ha voluto così avvisare i varalpombiesi dei possibili disagi. "Dopo la conclusione dei lavori relativi alla posa del nuovo collettore fognario e le riasfaltature di Via L. Da Vinci, Via Don Gnocchi e la via dell’Ex Peso Pubblico - scrivono dal Comune - siamo arrivati al momento della riasfaltatura del tratto mancante e il rifacimento definitivo della rotatoria di Via Sempione".

Gli orari dei lavori e le aree interessate

"In questa fase - prosegue il post dell'Amministrazione - il cantiere si sposterà sul rotondino di Via Sempione/Via Circonvallazione bloccando dalle ore 8:30 alle ore 17:30 dal 6 al 10 novembre (salvo condizioni meteo avverse e imprevisti) l’ingresso, l’uscita e il transito da Via Sempione (ingresso Varallo Pombia) verso Via Circonvallazione, Piazza Risorgimento e di conseguenza su Via Galli e Via Don Gnocchi.

La ditta incaricata dei lavori segnalerà le necessarie deviazioni già sulla rotonda sulla SS 32 Ticinese ma anche più avanti, indicando che per entrare in Varallo Pombia bisognerà necessariamente passare o per Pombia o per Via Vittorio Veneto/Via Monte Grappa e poi dirigersi su Via Don Gnocchi. Per entrare in Piazza Risorgimento e raggiungere le attività commerciali/poste italiane ci saranno due alternative distinte:

1- Entrando su Via Sempione dalla rotonda sulla SS 32, passando da Via Vittorio Veneto e proseguendo su Via Monte Grappa e Via Isonzo; 2- Dal senso unico IN ENTRATA – che verrà appositamente e temporaneamente istituito per quei giorni - sulla via dell’ex Peso Pubblico. La stessa cartellonistica avviserà anche coloro che, provenienti da Somma Lombardo o Castelletto S. Ticino/Borgo Ticino, transiteranno dalla SS 336 o dalla SP 32. Loro dovranno procedere, per collegarsi alla SS 32 o passando da Pombia, da Via Lana o, in caso, anche da Via Stazione.

Gli avvisi rivolti a chi viaggia in pullman

"Si segnala la necessità di NON posteggiare la propria auto su Via Isonzo/Via Monte Grappa/Via Vittorio Veneto - prosegue il comunicato del Comune -per evitare restringimenti pericolosi della carreggiata che creerebbero anche disagi all’eventuale traffico veicolare più ingombrante (furgoni o camion non pesanti). Da lunedì 6 novembre a domenica 12 novembre la fermata dei pullman sarà spostata temporaneamente in accordo con STN – come avvenuto a inizio anno – su Via Brera per tutte le tratte attive. Le fermate in Via Don Gnocchi e in Piazza Risorgimento saranno quindi temporaneamente soppresse.

Da lunedì 13 novembre – salvo imprevisti del cantiere – tutto tornerà alla normalità ma sarà nostra premura comunicare quanto più tempestivamente possibile tali problematiche.

➡️ LINEA NOVARA-ARONA-DOMODOSSOLA CON DIRAMAZIONE PER BORGOMANERO: fermata unica in paese sulla rotonda di Via Don gnocchi/Via De Filippi e rimarrà quella sulla SS32 (Riseria).

➡️ LINEA NOVARA/VERGIATE/SESTO CALENDE

Verrà anche qui temporaneamente soppressa la fermata di Piazza Risorgimento e verrà soppressa anche quella vicina a Via Sottoronco/Via Circonvallazione.

Ci sarà una fermata sola in paese sempre sulla rotonda di Via Don Gnocchi/Via De Filippi e rimarrà la fermata all'altezza di Via Guttuso sulla SP29 (verso Cascinetta).

Durante l’orario di uscita delle scuole, orario in cui il transito sarà interdetto sulla rotatoria a causa dei lavori, verrà garantita la presenza degli agenti dell’ufficio di Polizia Locale di Varallo Pombia per regolare al meglio il traffico. La ditta esecutrice dei lavori si è impegnata a prevedere un passaggio pedonale per raggiungere Piazza Risorgimento. Si raccomandano i genitori di prestare particolare attenzione.

L’Amministrazione vigilerà sulla corretta apposizione della segnaletica e richiederà le eventuali necessarie integrazioni".