Rifacimento tetto alla scuola Anna Frank di Arona

E' in corso il rifacimento del tetto alla scuola Anna Frank di Arona.

Le parole del sindaco Alberto Gusmeroli

"Abbiamo trovato i pilastri realizzati decenni fa “solo appoggiati” e abbiamo disposto di rifarli interamente. Sulla sicurezza non “si scherza” o lesina.

Per la riapertura della scuola sarà completato il tetto con anche il fotovoltaico.

Piccoli lavori sulla base delle segnalazioni della scuola stanno avvenendo nella pausa estiva anche in altri plessi scolastici. Anche questo è l’Arona che migliora".