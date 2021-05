Rifugio Miletta: “ Abbattere i cinghiali? Metodo crudele e inefficace”

“Abbattere i cinghiali? No grazie”. Il rifugio Miletta di Agrate Conturbia risponde all’allarme ungulati lanciato dagli agricoltori del territorio, come riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Abbattere i cinghiali? Metodo crudele e inefficace

Inutili, se non controproducenti, le politiche di abbattimento dei cinghiali per proteggere le coltivazioni. “Se il numero di cinghiali uccisi durante la stagione venatoria e nell’esecuzione dei piani di controllo aumenta, e contemporaneamente crescono le richieste di risarcimento per i danni subiti, bisognerebbe finalmente accettare l’inefficacia di questi metodi”. È la risposta del rifugio Miletta di Agrate Conturbia all’allarme lanciato dagli agricoltori novaresi.

La soluzione sono le recinzioni elettrificate

Il rifugio sostiene l’utilizzo delle recinzioni elettrificate, unico metodo ritenuto efficace (e incruento) per contrastare i danni provocati dai cinghiali. In questo senso si è mosso il Comune di Prato Sesia, che si è impegnato nell’acquisizione di reti elettrificate a protezione dei campi coltivati.

Negli stessi piani di controllo, non solo quello della Provincia di Novara, ma in quelli della maggior parte d’Italia, dicono dal rifugio, è confermato che le recinzioni elettrificate, se correttamente installate e manutenute, sono il metodo più efficace ed economico per proteggere il proprio raccolto.

I dati riportati nel comunicato

“L’affermazione “sovrannumero” è una valutazione soggettiva – si legge neò comunicato del rifugio Miletta -. Il numero di individui che un territorio può sostenere si chiama “capacità portante”. Quando il limite di questa capacità viene raggiunto, la natalità diminuisce e la mortalità aumenta. Se coltivo dei terreni a cui la fauna selvatica ha libero accesso, cioè non recintati, aumento la capacità portante del territorio, contribuendo all’aumento del numero degli animali selvatici presenti”.

Il Rifugio Miletta da anni è impegnato nella divulgazione di informazioni scientifiche riguardo la gestione della fauna selvatica, cinghiali compresi, e dei metodi ecologici, non cruenti ed efficaci, che dovrebbero sempre essere applicati per legge.