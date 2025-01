Rifugio Miletta: "Con una telefonata puoi salvare la vita a un animale selvatico"

Il CRAS di Rifugio Miletta è operativo 24 ore su 24 nelle province di Novara e Vercelli.

Cosa fare se si trova un animale in difficoltà

Qualora ci si imbatta in un animale selvatico in difficoltà nelle province di Novara e di Vercelli, il numero di emergenza da chiamare è quello del CRAS di Rifugio Miletta: 346 313 2222. Il numero è attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

La chiamata diretta, senza passaggi intermedi, consente ai soccorritori di agire in modo più efficiente e preciso, accorciando i tempi di intervento: la prontezza d’azione è spesso determinante per garantire la sopravvivenza dell’animale in difficoltà.

Sulla base delle informazioni telefoniche comunicate dall’utente, le volontarie e i volontari di Rifugio Miletta apprendono la tipologia di intervento: in caso di caprioli, daini, cervi, tassi, volpi, faine, lupi ed in genere mammiferi di grossa taglia investiti, feriti, malati, incastrati in cancellate, recinzioni o caduti nei canali, effettuano il soccorso sul luogo del ritrovamento (fondamentale, in questo caso, che il segnalante attenda l’arrivo dei volontari sul posto), "mentre per tutti gli uccelli e i mammiferi di piccola taglia (come ad esempio ricci, ghiri, scoiattoli etc.), appurata la necessità di cure, istruiscono l’utente su come prelevare e trasportare l’animale fino al nostro di recupero ad Agrate Conturbia, in via Visconti 31 ter.

Il cittadino che segnala un animale selvatico in difficoltà ha un ruolo fondamentale, come primo anello della catena di pronto soccorso, e non è in alcun modo responsabile delle spese relative alla presa in carico e alle cure.

Nel corso del 2024, il CRAS di Rifugio Miletta ha soccorso 2.390 animali selvatici: 1.828 provenienti dalla Provincia di Novara, 230 da quella di Vercelli. I restanti arrivavano da zone in cui non sono presenti CRAS, oppure sono attivi solo in determinate fasce orarie, o, ancora, operano una “selezione” sulla base della specie (Rifugio Miletta, in modo coerente con lo statuto e con il motto “Oltre i confini di specie”, opera senza distinzioni, considerando tutti gli animali individui senzienti, come da Trattato di Lisbona del 2007, art. 13).

La maggior parte degli interventi riguardano traumi di vario tipo causati dall’incontro diretto o indiretto con l’essere umano: investimenti, avvelenamenti, ferite da attività di bracconaggio, scivolamenti in canali con sponde di cemento ed altro ancora.

Per ogni animale selvatico soccorso viene compilata una scheda di accettazione, visibile anche dalla persona che ha richiesto l’intervento, che permette non solo una gestione puntuale di ogni singolo paziente, ma anche di avere sempre a disposizione la situazione complessiva. I dati aggregati, utili anche a fini scientifici e di monitoraggio, sono disponibili pubblicamente a questa pagina.

Il CRAS di Rifugio Miletta, sempre contattabile per le emergenze al numero 346 313 2222, si occupa di animali selvatici e non è autorizzato ad intervenire per cani vaganti o investiti. In questi casi il recapito da chiamare è il numero unico di emergenza 112, oppure la stazione locale dei Carabinieri, che si metteranno in contatto con il servizio di recupero convenzionato con il Comune del ritrovamento.

Da alcuni giorni, per cani e gatti vaganti, investiti o di proprietà ritrovati nel Comune di Novara è attivo il numero 0321 169 7756".