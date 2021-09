Rifugio Miletta in difficoltà: "Stop agli animali da fuori provincia"

Servono donazioni

"Attualmente non abbiamo i fondi necessari per operare nel mese di novembre".

A partire da oggi, 30 settembre 2021, il Rifugio Miletta di Agrate Conturbia non accetterà più animali selvatici da fuori provincia, neppure da quelle province che non hanno CRAS.

La posizione del Rifugio e la richiesta di aiuto

"Non abbiamo i fondi necessari per curarli e, una donazione di qualche euro che li accompagna, è lontanissima dal ricoprire tutte le spese che sarebbero necessarie.

È una decisione difficile e sofferta, siamo consci che molti di quegli animali andranno incontro alla morte anche se potrebbero essere curati. Purtroppo le donazioni non sono più sufficienti per pagare le spese.

Chi volesse fare una donazione per permettere di operare a regime minimo https://www.rifugiomiletta.org/donazioni/

Per chi volesse che operassimo anche nei mesi successivi

https://www.rifugiomiletta.org/diventa-sostenitore/