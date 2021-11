Riordino archivi ad Arona: offerta di lavoro a tempo determinato

Per cittadini disoccupati

Intervento cofinanziato dalla Regione Piemonte.

Avviso per la selezione di soggetti disoccupati per l’avviamento a tempo determinato presso il Comune di Arona nell’ambito dell’intervento di “Riordino straordinario degli archivi della sede municipale – fase 2”, cofinanziato dalla Regione Piemonte.

Le caratteristiche

La ricerca di candidati è rivolta a cittadini residenti nel Comune di Arona o in uno dei comuni convenzionati di Colazza, Comignago, Dormelletto, Massino Visconti, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano che risultano

- disoccupati/inoccupati privi di impiego in carico ai Servizi Sociali iscritti al Centro per l’Impiego

- disoccupati/inoccupati da almeno 12 mesi privi di impiego che abbiano compiuto il 30° anno di età (intendendo un’anzianità di disoccupazione di 12 mesi – anche non continuativi – dall’iscrizione al Centro per l’impiego).

I soggetti interessati dovranno presentare istanza attraverso il portale regionale nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24 novembre secondo le istruzioni indicate nel portale dell’Agenzia Piemonte Lavoro QUI.