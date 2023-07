Riorganizzazione attività di Medicina Legale ad Arona: sospesi alcuni servizi

Dal 28 agosto 2023 la Struttura Complessa Medicina Legale della sede territoriale di Arona continuerà ad erogare le prestazioni di invalidità, disabilità, handicap dei pazienti prenotati e sospenderà temporaneamente le attività ambulatoriali monocratiche (rilascio/rinnovo del porto d’armi e della patente nautica e per le richieste di maternità anticipata), per le quali i cittadini potranno rivolgersi al Servizio di Medicina Legale di Borgomanero, che svolgerà tale attività per entrambi i territori, il lunedì dalle 14:00 alle 15:00.

Contatti e orari

In tutte le sedi della Struttura Complessa Medicina Legale vengono espletate le visite per invalidità-disabilità-handicap per i pazienti prenotati

 Arona - via San Carlo, 11 - tel. 0322 516572 - email: medlegale.aro@asl.novara.it ;

 Borgomanero - viale Zoppis, 6- tel. 0322 848361 – email: medlegale.bor@asl.novara.it ;

 Galliate - via Varzi, 21 - email: medlegale.nov@asl.novara.it ;

 Novara - viale Roma, 7 - tel. 0321 374412 da lunedì a giovedì dalle 10:30 alle 12:00 – email: medlegale.nov@asl.novara.it .

Nelle sedi di Novara e Borgomanero si erogano, inoltre, altre prestazioni

 Borgomanero: orario ambulatorio: lunedì pomeriggio: 14:00-15:00;

 Novara orario Sportello Unico: lunedì e mercoledì pomeriggio: 14:00-15:15 e ambulatorio: lunedì e mercoledì pomeriggio: 14:00-15:15

Alcune prestazioni di Medicina Legale ( https://www.asl.novara.it/it/attivita/medicina-legale ) sono ad accesso libero (attività certificativa monocratica ambulatoriale); le altre prestazioni si eseguono previa domanda e su prenotazione-programmazione (contrassegni disabili, esoneri cintura di sicurezza, certificati di idoneità psicofisica – sana costituzione ove ancora richiesti, patenti speciali in CML (Commissione Medica Locale) presso la sede di Novara - https://www.asl.novara.it/it/come-fare-per/conseguire-rinnovare-patente-guida-speciale-revisione-patente-normale ).

Le prenotazioni, laddove previste, sono effettuate presso le Segreterie di riferimento o via email.

Per le domande/prenotazioni in CML, che è un Organo Provinciale con visite eseguite solo a Novara, è anche attiva una collaborazione operativa con ACI e con Autoscuole ed Agenzie di Pratiche Automobilistiche.

Le domande di “Invalidità e Disabilità” (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap/L.104/92 e collocamento lavorativo invalidi/L. 68/99) seguono esclusivamente la procedura online dell’INPS, da attuarsi mediante il proprio medico curante e poi tramite gli Enti di Patronato (in alternativa, anche autonomamente richiedendo il pin personale sul portale telematico dell’INPS).

Le relative visite vengono poi espletate, su convocazione programmata, presso le diverse sedi medico legali in base alla residenza dei pazienti.