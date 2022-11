Ripartirà il 5 dicembre il tour del presidente della Provincia sul territorio

A partire dal mese di dicembre il presidente della provincia di Novara, Federico Binatti, incontrerà i sindaci del novarese per discutere sui problemi dei singoli comuni.

87 le tappe del tour

Il terzo tour di questa iniziativa, partirà ufficialmente il 5 dicembre, con protagonista Briga Novarese, seguita il giorno dopo da Castelletto Ticino. Obiettivo del tour è confrontarsi sui problemi e trovare delle soluzioni concrete, avvicinando al contempo le singole realtà del territorio con la Provincia. Sono 87 i comuni totali della Provincia, suddivisi in 8 aree territorialmente omogenee e ognuno di questi riceverà la visita del presidente Federico Binatti.

Nuovi incontri per il presidente

Contemporaneamente all’avvio del terzo tour, il presidente, affiancato dai consiglieri provinciali competenti, e dagli uffici dell’ente sarà impegnato in incontri e riunioni con i sindaci e con altri enti, tra cui la regione Piemonte, l’Anas e l’agenzia della mobilità piemontese, per affrontare diverse problematiche che riguardano soprattutto aspetti come le opere pubbliche, i trasporti, la viabilità, la sicurezza e la manutenzione delle strade di competenza provinciale.

Programmazione strategica per il territorio

“Per quanto riguarda le questioni presentate negli incontri delle scorse settimane – ha dichiarato il presidente - è mia intenzione inserirle negli interventi che verranno pianificati per i prossimi mesi, condividendo anche percorsi progettuali comuni e partecipazione a bandi che prevedono la possibilità di partenariati. Il tutto inserito in una logica di programmazione strategica e garanzia per l’intero territorio, oltre che confacente alle esigenze delle singole realtà”.