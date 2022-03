Rivoluzione ad Arona: ciclabile "sospesa", minigolf, orti urbani e parkour

Il progetto

Si attende il finanziamento.

"Sta per arrivare una nuova rivoluzione ad Arona". Annuncio trionfale da parte dell'assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli nel presentare quello che pare proprio essere un progetto faraonico che cambierà il volto di una zona della città.

Le parole di Gusmeroli

"Abbiamo fatto delle rivoluzioni già dal 2010 al 2020 (26 milioni di euro di opere pubbliche di cui 20 milioni tra il 2015 e il 2020 a pena di smentita senza alcun paragone in base al rapporto Tempo/abitanti). Questa novità sarà una prosecuzione anche tra il 2021 e il 2025 se tutto ciò che abbiamo preparato ottiene i contributi dallo Stato. Una pista ciclabile che unirà i Lagoni di Mercurago, la zona di Montenero, Cadorna e la pista del lungolago e per Dormelletto. A margine della pista: orti urbani, minigolf, parkour, nuovo campo in erba ibrida (artificiale e naturale) e luci a Led (le ultime dopo la sostituzione di 800 luci che inizierà ai primi di giugno di quest’anno). Sarà una città ancora più vivibile dove il centro sarà ancora più unito alle zone meno centrali e l’uso della bicicletta diventerà il principale mezzo di trasporto ma anche di svago".

Nel dettaglio il progetto prevede un importante cambiamento viario nel sottopasso Riviera (vicino alal nuova lidl). Si prevede infatti la riqualificazione del sottopasso Riviera potenziandone la mobilità ciclo-pedonale a scapito di quella motorizzara. Ci sarà ilun divieto di transito a tutti i veicoli eccetto residenti ed autorizzati. In questo modo sarà possibile limitare in maniera pressoché totale il traffico presente a favore della mobilità lenta. I sottopassi saranno da illuminare adeguatamente cercando di valorizzarli fornendo, ad esempio, informazioni turistiche ai fruitori.

Per migliorare invece la fruizione dell'area destinata ad orti urbani (zona Montenero) da parte dell'intera comunità è previsto un intervento di riqualificazione di tutta l'area. Saranno realizzati circa 30 appezzamenti, di estensioni differenti, contenenti al proprio interno i servizi essenziali necessari ai coltivatori: un ricovero per attrezzi ed un accesso alla rete idrca. Le varie aree saranno delimitate con l'utilizzo di elementi vegetali in modo da creare dei percorsi, aperti a tutti, all'interno dell'area.

Forse l'elemento più affascinante dell'intero progetto sarà il <percorso sospeso> per le biciclette.

"Sfruttando il dislivello e lo spazio disponibile fra lo stadio Valerio Del Ponte e la piscina comunale - conclude Gusmeroli - è prevista la realizzazione di un tratto ciclo-pedonale sospeso. Contestualmente agli interventi di realizzazione della passerella è da prevedere un intervento di manutenzione straordinari del verde esistente finalizzato alla valorizzazione della passerella ma anche alla vicina area dedicata ad orti urbani".