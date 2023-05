Roberto Valbuzzi di Cortesie per gli Ospiti a Castelletto

Il prossimo sabato 6 maggio, alle ore 17.30, la Biblioteca di Castelletto Sopra Ticino ospiterà Roberto Valbuzzi, lo chef del ristorante "Crotto Valtellina", noto al grande pubblico per la sua partecipazione, in qualità di giudice, al programma televisivo "Cortesie per gli ospiti", trasmissione cult dedicata all’arte del ricevere in onda su Real Time.

L'appuntamento

Valbuzzi presenterà il suo ultimo libro "Cuoco, ristoratore, contadino. Ricette, sapori e ricordi fatti d'aria, terra, acqua e fuoco" edito da Gribaudo nel 2021. A metà strada fra racconto e ricettario, il libro ci fa conoscere ancora meglio Roberto, il suo mondo fatto di gusti autentici e di una cucina che mescola originalità e tradizione grazie ai tanti piatti che, di volta in volta, risvegliano i ricordi e le immagini del suo passato.

L'evento, ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, è realizzato in collaborazione con la libreria "La Feltrinelli Point" di Arona.

Al termine della presentazione è previsto un piccolo aperitivo offerto dal grande chef e sarà possibile acquistare il suo libro e farselo autografare.