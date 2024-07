Rotatoria di via San Luigi ad Arona intitolata a Amadeo Peter Giannini

In occasione della seduta consiliare programmata presso lo spazio adiacente la Chiesa di San Luigi si è proceduto all’intitolazione della rotatoria compresa tra Via San Luigi e Via Piave ad Arona, alla memoria di Amadeo Peter Giannini.

Rotatoria di San Luigi

Nato in America nel 1870, ma di origini italiane, Amadeo Peter Giannini è rimasto quasi sconosciuto dall’opinione pubblica italiana, nonostante l’importanza della sua figura e della sua storia e l’apprezzamento del quale ha goduto e gode ancora negli Stati Uniti.

Banchiere ed Economista, è conosciuto come fondatore della Bank of America.

Di origini semplici, lavorò sodo e una volta conseguita la laurea in economia, dopo un’esperienza presso un istituto bancario americano, comprese che la sua visione dei prestiti era totalmente distante da quella delle banche del tempo per la sua lungimirante attenzione ai più poveri e a quanti necessitavano di protezione e sostegno economico (cit. “Voi prestate soldi ai ricchi convinti che più facilmente ve li restituiscano, mentre i soldi vanno prestati ai poveri.”). Grazie alle sue teorie e pratiche economiche, ha contribuito a sostenere l’economia statunitense negli anni difficilissimi seguiti al grande terremoto di San Francisco del 1906 e in quelli della grande depressione post 1929.

Nella deliberazione n. 178 del 10 dicembre 2019 la Giunta Comunale ha voluto riconoscere i meriti umani e personali ad Amadeo Peter Giannini, intitolandogli la rotatoria tra Via San Luigi e Via Piave.

Da allora in Italia gli sono state intitolati solo due istituti scolastici (l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Chiavari e il cortile dell’Istituto Tecnico Economico “Luca Pacioli” a San Sepolcro).

Arona, in questo senso, è la prima Città italiana ad attribuirgli una rotatoria stradale, area viabilistica pubblica, nella speranza che sempre più cittadini, turisti, visitatori del Lago Maggiore, scorgendone il nome in mappa possano approfondire e conoscere la vita di questo imprenditore, economista, visionario, che dovrebbe essere di ispirazione per tutti.