Rotonda di Paruzzaro all'uscita di Arona sulla A26: si parte

Riunione questa mattina, lunedì 18 dicembre 2023, a Paruzzaro per un progetto di cui si parla da anni: la rotonda in uscita dall'autostrada.

Le parole di Alberto Gusmeroli

"Stamattina in Comune a Paruzzaro si è tenuta la conferenza stampa alla presenza del sottoscritto, del Sindaco Mauro Julita e del ViceSindaco Giovanna Bonaiti in cui abbiamo annunciato che, dopo tre anni, ANAS ha deciso finalmente di accogliere la nostra richiesta e di avviare la progettazione e le interlocuzioni con società Autostrade e il Comune di Paruzzaro per la realizzazione della rotonda all’uscita dell’autostrada di Arona.

Una rotonda molto importante dal punto di vista della sicurezza visto il numero di incidenti che si sono verificati negli anni. Erano presenti i rappresentanti delle industrie vicine allo svincolo autostradale che chiedono da anni la realizzazione della rotonda. Inizia il cammino di un'opera importante".