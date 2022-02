Rubati salvadanai all'Associazione Zoofila Borgo Ticino

Denuncia

Uno a Varallo Pombia e uno a Oleggio.

Sono stati sottratti due salvadanai all'Associazione Zoofila Borgo Ticino Onlus.

Le parole dei volontari

"Le donazioni, raccolte grazie ai salvadanai che esponiamo in alcuni esercizi commerciali del territorio, sono da noi utilizzate, a titolo esemplificativo, per visite veterinarie, per acquisto di farmaci e di alimentazione specifica per particolari patologie, per sterilizzazioni. Sarebbero dunque state fondamentali, per i cani e per i gatti che aiutiamo, le donazioni del salvadanaio che in questi giorni è stato rubato a Varallo Pombia e di quello che un po' di tempo fa è stato rubato in un ambulatorio veterinario di Oleggio. Speriamo almeno che i soldi sottratti siano stati utili ai ladruncoli per finalità positive così come lo sarebbero stati per gli animali che aiutiamo.

L'associazione Zoofila Borgo Ticino, è un'associazione di volontari senza scopo di lucro con le seguenti finalità principali:

- promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato, dei cittadini, soci e non, al fine di salvaguardare il bene degli animali;

- promuovere iniziative idonee alla prevenzione del randagismo e alla corretta interazione cane-uomo;

- svolgere attività di promozione degli ospiti collaborando con i Comuni convenzionati